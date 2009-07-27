رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر خبر داد: بررسی عملکرد نیروی انتظامی درحوادث اخیر دانشگاهها/ وجود ناهماهنگی

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه جلسه ای را با مسئولین نیروی انتظامی در خصوص جریانات اخیری که در دانشگاهها روی داد برگزار می کند.

وی اظهار داشت: پیش ازاین جلسه ای با مسئولین دانشگاهها برگزار شد و سه شنبه از نیروی انتظامی می خواهیم تا نقطه نظرات و عملکرد خود را در خصوص اتفاقاتی که در دانشگاهها رخ داد توضیح دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پاره ای از توضیحات مسئولین دانشگاه در خصوص حضور نیروهای انتظامی در دانشگاهها به مهر گفت: در دانشگاه صنعتی اصفهان به بیان ریاست دانشگاه نیروی انتظامی با تأخیر وارد دانشگاه شده و همین امر باعث تخریب اموال دانشگاه شده است در حالی که در خصوص دانشگاه شیراز عنوان شد که نیازی به حضور نیروی انتظامی در دانشگاه نبوده و مسئولین دانشگاه می توانستند دانشگاه را کنترل کنند اما نیروی انتظامی وارد دانشگاه شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که بین نیروی انتظامی و دانشگاهها هماهنگی لازم وجود نداشته و این مباحث در کمیسیون بررسی می شود.