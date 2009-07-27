علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موردی به اداره کل بورس وزارت علوم مبنی بر ممنوعیت اعزام دانشجوی ایرانی به کشور سوئد اعلام نشده است از این رو اعزام دانشجو به این کشور مانند روال گذشته خواهد بود و تغییری نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه تا کنون هیچ مشکلی در زمینه اعزام دانشجو از ایران به سوئد نداشته ایم، گفت: تنها کشورهایی که ما در زمینه اعزام دانشجو با آنها همکاری نداریم و دانشجویانمان را برای ادامه تحصیل به آنجا اعزام نمی کنیم انگلستان، آمریکا و کانادا هستند و کشور جدیدی به این لیست اضافه نشده است.

مدیر کل بورس و امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ممنوعیت پذیرش دانشجو در رشته های مبتنی بر علوم هسته ای در کشورهای اروپایی از جمله سوئد به مهر گفت: اعزام دانشجو به کشورهای اروپایی در رشته های علوم هسته ای 20 سال است که انجام نمی شود و موضوع جدیدی نیست.

به گزارش مهر، چندی پیش خبری مبنی بر ممنوعیت اعزام دانشجو به سوئد منتشر شده بود. در این راستا سایت خبری محلی سوئد اعلام کرده است این کشور تنها در رشته های مربوط به انرژی اتمی و دانش موشکی و حتی هوا و فضا از کشور ایران دانشجویی نمی پذیرد.

بر اساس سایت خبری محلی سوئد، ایرانیان در پی اخطار اداره امنیت سوئد از برنامه های دانشگاهی مرتبط با انرژی اتمی و فناوریهای موشکی محروم هستند. در همین راستا دو موسسه سوئدی، دانشگاه چالمرز و موسسه سلطنتی فناوری در استکهلم باید تقاضا نامه های ایرانیان را رد کنند.

به گفته سخنگوی دانشگاه چالمرز واقع در گتنبرگ این به آن معنی است که این دانشگاه در زمنیه علوم اتمی و حتی هوا فضا هیچ دانشجوی ایرانی را نخواهد پذیرفت.