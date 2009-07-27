رضایت وزیر علوم از شهریه ها/ تعیین شهریه دانشگاه آزاد در مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم پس از اینکه 22 مهر87 افزایش 10 درصد شهریه دانشگاه آزاد را مورد تایید قرار داد در آخرین اظهار نظر خود درباره شهریه این دانشگاه گفت: در مورد شهریه خوشبختانه از شهریور سال 84 کار جدی در رابطه با ساماندهی شهریه انجام دادیم و یک مکانیزیمی طراحی شد که توانستیم شهریه ها را تعدیل کنیم که از آن زمان افزایش پیدا نکرد و تنها سال قبل برای دانشجویان جدیدالورود 10 درصد افزایش پیدا کرد.

با توجه به وعده مسئولان برای ساماندهی شهریه دانشگاهها و تعیین فرمولی برای آن به نظر می رسید افزایش شهریه ها در ترم آتی دانشگاهها کاملا از پیش مشخص قابل پیش بینی باشد اما با توجه به عدم تحقق این امر افزایش شهریه ها همچنان وابسته به تصمیم مسئولان دانشگاه و تایید وزیر علوم است.

عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در آخرین اظهارنظر خود درباره افزایش شهریه دانشگاه آزاد در ترم آتی اعلام کرده است: تصمیمی نهایی برای تعیین شهریه در مهر ماه اخذ می شود.

بنابراین به احتمال زیاد شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد مانند سالهای قبل به صورت علی الحساب دریافت می شود تا وضعیت نهایی شهریه ها مشخص شود.