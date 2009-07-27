حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعریف برنامه و فعالیت به عنوان دو اصطلاح در ادبیات کاری این اداره کل گفت: فعالیت به مجموعه کارهایی اطلاق می شود که در راستای رسیدن به هدف و توسعه ارزشهای اسلامی در دستور کار تشکلهای دینی شکل می گیرد. این فعالیتها براساس سیاست کاری سازمان یکی دو سال است به صورت جدی اجرا می شود.

حجت الاسلام دیلمقانی در رابطه با تعریف برنامه نیز گفت: برنامه به عنوان کار ستادی تعریف می شود که حول محور سازمان و ساماندهی تشکلهای دینی می چرخد.

براساس این تعریف، مدیر کل اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: این اداره دستور العملهایی در راستای اصلاح ساختار، توسعه، بومی سازی تشکل دینی تدوین کرده است.

وی افزود: مخاطبهای اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی در این رابطه برای رسیدن به هدف برنامه ای یعنی سازماندهی و ساماندهی چند دسته هستند، کارشناسان تشکلهای دینی، مسئولین ادارات شهرستانی، کانون مداحان، هیئتهای مذهبی و همچنین شبکه تبلیغی که شامل تشکلهای محوری می شود مخاطب این برنامه ها هستند و باید ما را در رسیدن به هدف خود یاری کنند.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف مد نظر خود امسال طرح برگزاری کارگاههای توجیهی- آموزشی را به صورت گسترده تر اجرا می کنیم.

وی یادآور شد: این کارگاههای توجیهی- آموزشی در سطح مراکز استانها با حضور گروه های مخاطب به صورت جداگانه برگزار می شود. گروه های کاری برای آنها پیش بینی شده که در مراکز استانها حضور خواهند یافت و دستورالعملهای تدوین شده برای اجرا را آموزش می دهند.

دیلمقانی درباره محتوای کارگاههای آموزشی که به گروههای مخاطب ارائه می شود گفت: در مورد شورای هیئات مذهبی می توان به اساسنامه مربوط به شورا و از همه مهمتر و مأموریتهایی که در این اساسنامه برای این شورا در نظر گرفته، شفاف سازی شده و همچنین دستور العمل های اجرایی مربوط به این مأموریتها اشاره کرد.

مدیرکل اداره تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه اظهارات خود با اشاره به محتوای برنامه های آموزشی کانون مداحان، اساسنامه آن، چیستی مطالب فرهنگی که باید گسترش دهد و مأموریتهای تعریف شده آن را از جمله موضوعاتی دانست که در کارگاههای آموزشی ارائه خواهند شد.

وی همچنین اظهار داشت: در مدیریت فرهنگی تشکیل اعم از کانون، انجمن اسلامی، کانون فرهنگی تبلیغی و هیئت از موضوعات ارائه در کارگاههای آموزشی خواهد بود.

دیلمقانی با اشاره به برنامه هایی که در طول سال برگزار می شود گفت: کنگره شعر عاشورایی سال گذشته در 9 استان برگزار شده و امسال آن را دست کم در 20 استان برگزار می کنیم. محصولات این کنگره به عنوان منبعی برای تغذیه مداحان مورد استفاده قرار می گیرند و در این محصولات به شکل ارائه و چاپ این محصولات توجه می کنیم تا مداح از این محصولات در جلسات مداحی استفاده کند.