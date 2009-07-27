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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۳

جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی

جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 آبان ماه سال جاری برگزار می شود و داوطلبان این آزمون فرصت دارند در روزهای 4 تا 24 شهریورماه در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این آزمون در روزهای 4 تا 24 شهریور ماه صرفاً از طریق اینترنت به آدرس http://sanjeshp.ir انجام می گیرد.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 روز 8 آبان ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح در پنج شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز و در 44 رشته برگزار خواهد شد.

اطلاعات مربوط به رشته ها، مدارک مورد پذیرش، مواد امتحانی و ضرایب آنها در سایت مرکز سنجش به اطلاع داوطلبان رسیده است و اطلاعات نهایی هنگام ثبت نام اعلام می شود.

دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی MHLE، TOLIMO، TOEFL، MCHE و MELAB از شرایط اختصاصی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال جاری است.

دکتر محمدحسین اسدی - دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی پیش از این در گفتگو با مهر از افزایش تعداد رشته - محل‌های دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در سال تحصیلی آینده خبر داده بود.

کد مطلب 918776

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