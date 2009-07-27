جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این آزمون در روزهای 4 تا 24 شهریور ماه صرفاً از طریق اینترنت به آدرس http://sanjeshp.ir انجام می گیرد.

آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89 - 88 روز 8 آبان ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح در پنج شهر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز و در 44 رشته برگزار خواهد شد.

اطلاعات مربوط به رشته ها، مدارک مورد پذیرش، مواد امتحانی و ضرایب آنها در سایت مرکز سنجش به اطلاع داوطلبان رسیده است و اطلاعات نهایی هنگام ثبت نام اعلام می شود.

دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی MHLE، TOLIMO، TOEFL، MCHE و MELAB از شرایط اختصاصی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال جاری است.

دکتر محمدحسین اسدی - دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی پیش از این در گفتگو با مهر از افزایش تعداد رشته - محل‌های دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی در سال تحصیلی آینده خبر داده بود.