افزایش 2.3 درصدی ساکنان شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، بر اساس اعلام ارتش اسرائیل هم اکنون فقط در شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری 300 هزار مهاجر یهودی سکونت دارند.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان افزایش جمعیت صهیونیستها در این شهرک های غیر قانونی مربوط به مناطقی است که ارتدکس ها در آن سکونت دارند به نحوی که تا پایان ماه گذشته میلادی یک هزار و 879 مهاجریهودی در منطقه "مدعین" سکونت داشتند که این رقم در مقایسه با هفت ماه گذشته رشد 4.5 درصدی را نشان می دهد.

بر همین اساس جمعیت یهودیان منطقه "بیتار" در همین مدت 3.1 درصد رشد داشته و رشد جمعیت یهودیان در سایر مناطق نیز رشدی برابر 1.75 درصد داشته که رشد میانگین جمعیت یهودیان مهاجر در سرزمین های فلسطینی 2.3 درصد بوده است.

به نوشته هاآرتص، میزان افزایش جمعیت در نیمه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با نیمه اول آن بیشتر خواهد بود، زیرا اغلب خانواده ها ترجیح می دهند که بعد از فصل تابستان به سرزمین های اشغالی مهاجرت کنند.

این در حالی است که خبرهایی درباره توافق آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازیها منتشر شده، اما شواهد موجود حکایت از آن دارد که تل آویو همچنان به شهرک سازی خود در سرزمین های غصب شده فلسطینی ادامه می دهد زیرا با توجه به تلاش این رژیم جعلی برای تغییر بافت جمعیتی سرزمین های اشغالی، صهیونیستها نیازمند واحدهای مسکونی جدید هستند و از همین رو توافق واشنگتن-تل آویو برای توفق شهرک سازی ها می تواند فقط یک مانور خبری باشد.