رفتن غلامحسین الهام از دولت قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات وزرا در چینش جدید دولت بخصوص در آستانه فعالیت دولت دهم، غلامحسین الهام که مسئولیت وزارت دادگستری و نیز سخنگویی دولت را برعهده دارد ، از سمت های خود خداحافظی و به شورای نگهبان نقل مکان خواهد کرد.

این تغییر در حالی صورت خواهد گرفت که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس افرادی که در قوای سه گانه مسئولیت دارند حق حضور در شورای نگهبان و بالعکس را نخواهند داشت که در همین راستا غلامحسین الهام نیز 7 روزدیگر میهمان دولتی ها خواهد بود.

این تغییر در حالی صورت خواهد گرفت که سخنگوی دولت در حال حاضر در سفر معنوی حج به سر می برد.

در ادامه این تغییرات نیزرئیس جمهور دیروز غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را از سمت های خود عزل کرد. عزل صفار هرندی اگر چه پس گرفته شد ، اما وی با اعلام ابلاغ رسمی برکناری اش طی نامه ای به احمدی نژاد از همراهی با دولت کناره گیری کرد.