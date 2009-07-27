تامین نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی و معدنی گیلان است

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: واحدهای صنعتی و معدنی در استان به شدت نیازمند سرمایه در گردش هستند.

وی از موسسات مالی و بانکها خواست توجهی ویژه به صنعت استان گیلان داشته باشند چرا که صنعت موتور محرک اقتصاد است.

اصغریان با اعلام اینکه شش هزار میلیارد ریال طرح آمایش صنعتی و معدنی در گیلان اجرا می شود، افزود: طرح آمایش صنعت و معدن با هدف تعادل و توازن صنعتی و توسعه زیربنایی تدوین شده است.

وی اجرای طرح عظیم آمایش صنعت و معدن را موجب دستیابی کشور به توسعه صنعتی دانست و تاکید کرد: این طرح در هدف گیری برای رشد صنعتی کشور بسیار کارساز و موثر است.

رئیس صنایع و معادن گیلان درادامه با بیان اینکه در سال جاری 140 واحد چایسازی درهنگام برداشت برگ سبز چای به خرید چای از کشاورزان پرداخته اند، یادآورشد: از این تعداد 47 کارخانه موفق به دریافت تسهیلات ازبانکهای عامل استان شدند.