فلز شفاف ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با کمک گرفتن از پرتو ایکس برای اولین بار موفق به تولید فلز نامرئی و شفاف شدند. به منظور ابداع چنین حالت ناشناخته ای از ماده محققان موسسه Flash Fcility در هامبورگ آلمان قطعه ای کوچک از فویل آلومینیوم را در معرض تابش شدید پرتوهای لیزری با توانایی تولید 10 میلیون گیگا وات انرژی در ثانیه گذاشتند.

آلومینیوم جامد تحت فشار و حرارت معمولی، شبکه ای از یونها به همراه دریایی از الکترونهای شناور است که در میان این شبکه در حرکتند. پرتو تابیده شده به اندازه ای قدرتمند است که بتواند طی فرایندی که جاذب فوتونهای نوری است در کنار هر یک از یونها یک الکترون را به بیرون رانده و آزاد کند.

در فلزهای جامد به صورت معمولی الکترونی جدید جای الکترون آزاد شده را پر خواهد کرد اما در این شیوه به دلیل بالا بودن قدرت پرتو تابیده شده، الکترون به گونه ای از میان اتمها آزاد خواهد شد که الکترون دیگری فرصت جایگزینی آن را نداشته باشد. پس از آزاد شدن الکترون، الکترونهای باقی مانده در اطراف هر یون در ساختار جدید و فشرده ای قرار می گیرند که آزادسازی آنها برای پرتو لیزری غیرممکن خواهد شد.

این به آن معنی است که فوتونهای پرتو ایکس به راحتی جذب نشده و در میان ماده سرگردان می شوند. این پدیده باعث نامرئی شدن و شفاف شدن فلز جامد خواهد شد. این حالت ماده حالتی پایدار نبوده و در کسری از نانو ثانیه رخ می دهد. در این دوره زمانی کوتاه انرژی لیزر که به الکترونها انتقال یافته است، وارد یونها شده و باعث از هم گسیختگی آنها خواهد شد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این حالت جدید ماده از نوع موادی است که در مرکز زمین نیز یافت می شود و محققان امیدوارند با استفاده از لیزرهای قدرتمندتر بتوانند بر روی خصوصیات این ماده حجیم و پر حرارت مطالعه کنند.