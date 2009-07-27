سیستم تهویه هوای ایستگاه بین المللی تعمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سیستمهای تصفیه هوای ایستگاه بین المللی فضایی در بدترین زمان ممکن از کار افتاده بود، دوباره فعال شد. این تعمیر هر چند موقتی که توسط متخصصان کنترل پرواز صورت گرفته است، برای ناسا از ارزش زیادی برخوردار است.

به گفته مدیر پرواز ماموریت، این سیستم تهویه به منظور ایجاد هوای قابل تنفس برای 6 سرنشینی که پس از ترک اندیور در ایستگاه باقی خواهند ماند باید به طور کامل تعمیر شود.

سیستم تهویه هوای ایستگاه بین المللی روز شنبه به دلیل گرم شدن و اختلال در یکی از مدارهای داخلی دچار آسیب دیدگی شده و از کار افتاد. کنترل کنندگان پرواز با صرف 5/8 ساعت زمان موفق شدند این سیستم را در حالت مکانیکی فعال سازند. این به آن معنی است که 6 متخصص در مرکز کنترل پرواز باید به صورت روزانه در حدود 50 رایانه را برای حفظ و تهویه هوای ایستگاه تحت کنترل داشته باشند. این سیستم به صورت عادی باید به صورت خودکار به تهویه هوا بپردازد و متخصصان در تلاشند به زودی با ارائه راه حلی نرم افزاری سیستم را به حالت خودکار بازگردانند.

سیستم تهویه هوایی که در بخش روسی ایستگاه نصب است فعال بوده و به خوبی در حال تصفیه هوا است. همچنین مخازن ایستگاه توانایی زدودن دی اکسید کربن به وجود آمده توسط ساکنان ایستگاه را به مدت سه هفته خواهد داشت. به همین دلیل فضانوردانی که قصد بازگشت به زمین را دارند در صورتی که متخصصان نتوانند سیستم آسیب دیده را به حالت اولیه بازگردانند به منظور جلوگیری از بازگشت زودهنگام به زمین باید از این مخازن استفاده کنند.

زمان بازگشت شاتل اندیور به همراه هفت سرنشین خود برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده است که قبل از ترک گفتن ایستگاه، فضانوردان پنجمین و آخرین راهپیمایی خود را نیز به اتمام خواهند رساند. طی راهپیمایی روز دوشنبه، دو فضانورد چندین کابل انتقال انرژی را سازماندهی کرده و لایه عایق تانک سوخت و دوربین تلویزیونی را بر روی لابراتوار ژاپنی نصب خواهند کرد.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، سیستم تهویه هوای جدید ایستگاه بین المللی فضایی نیز طی پرواز بعدی شاتل ناسا در انتهای ماه آگوست به این پایگاه انتقال خواهد یافت.