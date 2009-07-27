رئیس جمهور باید پیش از حکم رهبری مشایی را عزل می کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، آمده است: رئیس جمهوری که ولایت مداری وی طی دوران خدمتگذاری در این پست زبانزد دوستان و دشمنان است، شایسته بود قبل از اینکه رهبر معظم انقلاب وارد عمل شوند با رصد درست اوضاع فعلی جامعه اولا به این کار مبادرت نمی ورزید، ثانیا کار انجام داده را خود جبران می کرد.

در این بیانیه ضمن اشاره به وقوع ماجرای کردان در دولت نهم، عنوان شده است: رئیس جمهور که سابقه تلخ کردان را در دولت خود تجربه کرده است، باید هوشیارانه تر از گذشته با در نظر گرفتن دیدگاه مردم عمل کند تا هم برای خود بیش از این زحمت فراهم نکند و دل مردم قدرشناس ایران اسلامی را نیز از خود نرنجاند، در عین حال کاری هم نکند تا مقام معظم رهبری شخصا وارد عمل شده و تصمیم غلط وی را جبران کنند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: نعمت عظیم ولایت ذخیره پایان ناپذیری در حل مشکلات فرا روی نظام در حساسترین و خطرناکترین گردنه های مسیر جمهوری اسلامی بوده، از این رو به رئیس جمهور توصیه می کنیم با تکیه بر تجربه های گذشته و استفاده عینی، ملموس و جدی از اندیشه ها، رهنمودها، دستورات و ارشادات مقام معظم رهبری نسبت به چینش دولت دهم اقدام کند.

در این بیانیه همچنین بر استفاده از منابع انسانی مومن و ارزشمند برای تشکیل دولتی فعال، کارگشا و به تمام معنا خدمتگزار تاکید شده و آمده است: بسیج دانشجویی به عنوان بخشی از سربازان ولایت، آماده هرگونه جانفشانی در این عرصه است.