حجتالاسلام دکتر سیدشکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، حکومت دینی را ضرورت عمده جامعه انسانی در زمان حاضر دانست و تصریح کرد: حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد.
وی افزود: حکومت دینی با دو هدف میانی و نهایی تشکیل شده است که هدف میانی همان تأمین رفاه، نظم و امنیت جامعه و افراد است و هدف نهایی به کمال رساندن نفوس انسانی و هدایت و راهبری انسانها بر اساس تعالیم و دستورات خداوند متعال است.
زندوی با تأکید بر ضرورت آگاهی و دانش معنوی انسانها گفت: وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان بودن خود دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند آنچه مؤثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل صالح است که برای رسیدن به این مهم در زمان غیبت نیاز به راهنما و رهبر دارد که این مسئله در حکومت اسلامی با حضور پررنگ ولی فقیه تحقق می یابد.
مدیرکل تبلیغات اسلامیهرمزگان افزود: انسانی با این بینش نمیتواند راجع به حکومت سکودار فکر کند بلکه به حکومتی تن میدهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت میکند مسیر کمال انسان را مدنظر قرار میدهد و این حکومت همان حکومت دینی است.
زندوی در ادامه با اشاره به نقش تأثیر گذار مقام معظم رهبری در عبور از بحرانهای اجتماعی مخصوصاً حوادث بعد از انتخابات، گفت: علیرغم همه برنامههایی که دشمن برای براندازی نرم طراحی کرده بود و قصد داشت با استفاده از افراد ساده لوح و مزدور در کشور نا امنی و اختشاش به وجود بیاورد با هوشیاری و ورود به موقع مقام معظم رهبری بهعنوان ولی فقیه همه این دسیسهها نقش بر آب شد.
وی تصریح کرد: داشتن ارتباط قلبی با خدا، هوشیاری و تدبیر بالا، شجاعت همراه با درایت و نفوذ کلام را اگر به عنوان شاخصههای اصلی ولی فقیه برشماریم باید اذعان کنیم که حسن استفاده مقام معظم رهبری از این تواناییها و درک بالای ایشان در تحلیل موقعیتها و ضرورتهای انقلاب، توانست نقش منحصر به فرد و تاریخسازی را در شکلدهی، تکمیل و تداوم حرکت انقلابی مردم که با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای حماسه آفریدند، ایفا کند.
زندوی با تأکید بر پیروی و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری گفت: امروز وقت درنگ نیست باید مردم و مسئولان دستورات مقام معظم رهبری را فصل الخطاب قرار داده و با اتحاد و همدلی زمینه تحقق اهداف اصلی انقلاب که همان عدالت و برابری و اجرای حدود و دستورات الهی است به منصه ظهور برسانند.
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