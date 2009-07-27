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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۵

انتشار ویراست تازه ای از "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی"

دکتر محمد جعفر یاحقی پس از گذشت 20 سال از انتشار "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی" ویراست تازه ای از آن را با افزوده های فراوان به بازار کتاب عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاحقی ضمن اعلام این خبر گفت: به رغم زحمات فراوانی که برای دو چاپ قبلی این کتاب تحمل کرده بودم و در دهه 50  بیش از 5 سال برای گرد آوری فیشهای آن، کتابها و کتابخا نه های گوناگون را زیر و رو کردم اما از نتیجه کار به دلیل وجود اغلاط چاپی فراوان و نیزکسر و کمبودهای محتوایی راضی نبودم.

وی با اشاره به فرصت خوبی که در 5 سال اخیر فراهم شد تا در این کتاب بازنگری اساسی صورت گیرد گفت: در این تجدید نظر هم غلطهای چاپی تصحیح شدند و هم بسیاری از مدخلهای لازم دیگر، اصلی و فرعی بر آن افزوده شد به طوری که می توانم ادعا کنم که تعداد مدخلهای آن در مقایسه با چاپ قبلی نزدیک به دو برابر شده است و ضمن آنکه به همت ناشر کهنه و گزیده کاری چون فرهنگ معاصر چاپ پاکیزه و در خور محتوای این کتاب برایش میسر شد.

وی افزایش منابع در این زمینه در سه دهه اخیر را از جمله دلایل دیگر ارتقای کیفیت ویراست تازه کتاب ذکر کرد و گفت: کتاب "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی" بر آن است که تا حد ممکن تصویری شفاف ،ملموس و قابل درک از اساطیر،حماسه ها ،داستان واره ها و ادبیات حماسی ایران ارائه دهد.

 کتاب "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی"می کوشد تا نخست به شیوه ای تحقیقی و مستند به منابع و مدارک مربوط نشان دهد که اولا فرهنگ، شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات، تلمیحات،رموز و مظاهر گوناگون بر چه پشتوانه سرشاری از اندیشه و ادراک تکیه دارد و سپس روشن کند که درک ابعاد هنری غنای فرهنگی آن بدون اطلاع از این اشارات کنایه ها و اسرار ممکن نیست.

عنوانها و موضوعات این کتاب بیشتر بر اساس رابطه آنها با قلمرو فرهنگ و ادبیات فارسی بعد از اسلام مطرح شده اند. با خواندن این کتاب خواننده با گستره وسیعی از مفاهیم و موضوعات اساطیری(از آب، آتش، ابراهیم و آبانگان گرفته تا رستم، آرش و ارومیه) آشنا می شود.این کتاب همچنین مفاهیمی مانند طاووس، فرعون، طاغوت، فریدون، کاوه، عودبن عنق و شیطان را به طور مفصل برای خواننده شرح داده است.

دکتر محمد جعفر یاحقی از  چهره های شاخص عرصه ادب و فرهنگ است که در دو زمینه شاهنامه پژوهی و قرآن پژوهی آثار گرانسنگی را تدوین و تالیف کرده است .

چاپ نخست ویراست تازه کتاب"فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی" سال گذشته به بازار کتاب عرضه شد و به دلیل استقبال علاقمندان چاپ دوم آن هم اخیرا  در950 صفحه، قطع رقعی،جلد سخت از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه شده است. 

کد مطلب 918797

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