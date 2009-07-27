انتشار ویراست تازه ای از "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی"

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یاحقی ضمن اعلام این خبر گفت: به رغم زحمات فراوانی که برای دو چاپ قبلی این کتاب تحمل کرده بودم و در دهه 50 بیش از 5 سال برای گرد آوری فیشهای آن، کتابها و کتابخا نه های گوناگون را زیر و رو کردم اما از نتیجه کار به دلیل وجود اغلاط چاپی فراوان و نیزکسر و کمبودهای محتوایی راضی نبودم.



وی با اشاره به فرصت خوبی که در 5 سال اخیر فراهم شد تا در این کتاب بازنگری اساسی صورت گیرد گفت: در این تجدید نظر هم غلطهای چاپی تصحیح شدند و هم بسیاری از مدخلهای لازم دیگر، اصلی و فرعی بر آن افزوده شد به طوری که می توانم ادعا کنم که تعداد مدخلهای آن در مقایسه با چاپ قبلی نزدیک به دو برابر شده است و ضمن آنکه به همت ناشر کهنه و گزیده کاری چون فرهنگ معاصر چاپ پاکیزه و در خور محتوای این کتاب برایش میسر شد.



وی افزایش منابع در این زمینه در سه دهه اخیر را از جمله دلایل دیگر ارتقای کیفیت ویراست تازه کتاب ذکر کرد و گفت: کتاب "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی" بر آن است که تا حد ممکن تصویری شفاف ،ملموس و قابل درک از اساطیر،حماسه ها ،داستان واره ها و ادبیات حماسی ایران ارائه دهد.

کتاب "فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی"می کوشد تا نخست به شیوه ای تحقیقی و مستند به منابع و مدارک مربوط نشان دهد که اولا فرهنگ، شعر و ادب فارسی، در ورای اشارات، تلمیحات،رموز و مظاهر گوناگون بر چه پشتوانه سرشاری از اندیشه و ادراک تکیه دارد و سپس روشن کند که درک ابعاد هنری غنای فرهنگی آن بدون اطلاع از این اشارات کنایه ها و اسرار ممکن نیست.

عنوانها و موضوعات این کتاب بیشتر بر اساس رابطه آنها با قلمرو فرهنگ و ادبیات فارسی بعد از اسلام مطرح شده اند. با خواندن این کتاب خواننده با گستره وسیعی از مفاهیم و موضوعات اساطیری(از آب، آتش، ابراهیم و آبانگان گرفته تا رستم، آرش و ارومیه) آشنا می شود.این کتاب همچنین مفاهیمی مانند طاووس، فرعون، طاغوت، فریدون، کاوه، عودبن عنق و شیطان را به طور مفصل برای خواننده شرح داده است.

دکتر محمد جعفر یاحقی از چهره های شاخص عرصه ادب و فرهنگ است که در دو زمینه شاهنامه پژوهی و قرآن پژوهی آثار گرانسنگی را تدوین و تالیف کرده است .

چاپ نخست ویراست تازه کتاب"فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی" سال گذشته به بازار کتاب عرضه شد و به دلیل استقبال علاقمندان چاپ دوم آن هم اخیرا در950 صفحه، قطع رقعی،جلد سخت از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به بازار کتاب عرضه شده است.