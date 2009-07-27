به گزارش خبرنگار مهر، سخن ماه کانون ادبیات ایران به میزگرد بررسی کتاب "نظریه‌های نقد ادبی" نوشته لیس تایسن اختصاص دارد که هفته آینده با حضور با حضور بهمن نامور مطلق، حسین پاینده و محمدرضا گودرزی برگزار می‌شود.

این میزگرد از ساعت 17 تا 19 روز یکشنبه 11 مرداد در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران شکل می‌گیرد.

نشست بررسی کتاب "نظریه‌های نقد ادبی" قرار بود چهارم تیر ماه امسال و با حضور محمد صنعتی برگزار شود که با لغو حضور وی، بهمن نامور مطلق جایگزین او در این میزگرد شد.

کتاب "نظریه‌های نقد ادبی" شامل 11 فصل است که در هر فصل یک مکتب نقد ادبی شرح داده می‌شود. فصل اول کتاب به نقد روانکاوانه اختصاص دارد. بخش دوم کتاب به معرفی نقد مارکسیستی اختصاص دارد. نقد فمینیستی، نظریه واکنش خواننده، نقد واساختی، نقد تاریخی جدید و نقد فرهنگی، نقد پسااستعماری و آفریقایی- امریکایی دیگر فصول این کتاب را تشکیل می‌دهد.