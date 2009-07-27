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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

غزلهایی به نام "هزار و سیصد و شب" منتشر شد

"هزار و سیصد و شب" جدیدترین سروده مهدی عابدی در قالب مجموعه "شعر امروز" است که به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عابدی قالب شعرهای "هزار و سیصد و شب" را صرفاً غزل و مضمونهای آن را تغزل دانست و گفت: غزل به گواهی جامعه‌شناسی ادبیات توانایی‌اش را در حوزه غنایی و عاشقانه نشان داده، از این سوی من نیز بیشتر به دنبال شعرهای عاشقانه بوده‌ام، اما سعی کرده‌ام گونه‌ای باشد که صرفاً عاشقانه نباشد بلکه محتوای اندیشمندانه داشته باشد.

وی درباره انتخاب عنوان "هزار و سیصد و شب" برای این مجموعه گفت: این عنوان برگرفته ازغزلی است که در کتاب درج شده و استناد به این موضوع است که قرن ما قرن تاریکی است و ایران حوادث بدی را در طول تاریخ خود تجربه کرده است. همین نوع نگاه من سبب شد این نام را برگزینم.

عابدی در رابطه با محتوای سروده‌های خود در مجموعه شعرش گفت: این غزلها، غزلهای اکنون نیستند بلکه سروده‌هایی هستند که بوی شعر پنج سال پیش را می‌دهند. در واقع نوعی دیرهنگامی در آن نهفته است و این شاید بدین دلیل است که کتاب از زیر دست ناشران مختلف گذشته و در نهایت سوره مهر آن را به چاپ رسانده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه‌ "مجموعه شعر من، مجموعه‌ای آبرومند است" افزود: برای سنجش هر موضوع و محتوایی باید با معیار خاصی و زمان آن رویداد به قضاوت نشست و در واقع برای ارزیابی شاعران و شعرهایشان این خود شاعران نیستند که باید نقد کنند یا اینکه شعرها را انتخاب کنند.

اشعار مهدی عابدی در شمارگان 2500 نسخه و قطع رقعی توسط مرکز آفرینشهای ادبی تولید و به همت انتشارات سوره مهر منتشر شد.

کد مطلب 918800

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