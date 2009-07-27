کاهش 29 درصدی صادرات کالا در استان خراسان شمالی

مهرداد داوود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 10 میلیون و 572 هزار دلار کالا از استان خراسان شمالی به 20 کشور جهان صادر شده که نسبت به مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی میزان صادرات کالا در استان 29 درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: این در حالیست که میزان صادرات کالا در سه ماهه نخست سال گذشته از استان خراسان شمالی به ارزش 14 میلیون و 997 هزار دلار بوده است.

به گفته وی صادرات کالا از استان خراسان شمالی به خارج از کشور در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت مشابه سال گذشته 43 درصد کاهش داشته است و از 19 هزار و 179 تن به 10 هزار و 96 تن کاهش داشته است.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: همچنین میزان صادرات تولیدات مجتمع صنعتی اسفراین نیز در سه ماهه سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی 90 درصد و از لحاظ وزنی 95 درصد کاهش نشان می دهد.

داوود زاده افزود: صادرات تولیدات مجتمع آلومینای جاجرم به عنوان واحد دولتی فعال در استان خراسان شمالی نیز به نسبت سال گذشته 100 درصد کاهش داشته و این مجتمع در سال جاری صادراتی نداشته است.

وی اضافه کرد: این در حالیست که در سه ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات تولیدات آلومینای جاجرم پنج میلیون دلار و به وزن 12 هزار و 500 تن بوده است.

براساس آمار سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی در سال گذشته حدود 60 میلیون دلار کالا از این استان به خارج از کشور صادر شده است.