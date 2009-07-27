کاهش7میلیون لیتری مصرف بنزین/ راه اندازی 30 جایگاه دو منظوره

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری امروز در دومین همایش بین المللی صنعت CNG با بیان اینکه یکی از ضعفهای انرژی کشور در سالهای گذشته عدم طراحی سبد سوختی و نامشخص بودن سهم هر یک از سوختها در سبد سوختی کشور بوده است، گفت: طی سالهای گذشته بنزین 100 درصد سبد سوختی خودروهای کشور را به خود اختصاص داده بود که این موضوع امنیت عرضه و تامین سوخت کشور را تحت شعاع خود قرار داده بود.

وی با اشاره به حضور سوختهای جدیدی چون CNG ،LPG و گازوئیل در سبد سوختی خودروهای کشور بیان کرد: همچنین برای اولین بار سال گذشته موتورهای پایه گازوئیل سوز، گازسوز و دیزلی در کشور طراحی و اجرا شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مصرف سوخت از طریق عرضه آن با کارت هوشمند از سال 86 اظهار داشت: این موضوع موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت در کشور شده است، به طوریکه اگر این سامانه در کشور اجرایی نمی شد، هم اکنون میزان مصرف بنزین کشور به 90 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.

وی با اشاره به مصرف 67 میلیون لیتری فعلی بنزین در کشور یادآور شد: با این وجود هم اکنون روزانه 19 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شود.

عامری همچنین با اشاره به مصرف بیش از یک میلیارد و 615 میلیون متر مکعب CNG در سال گذشته گفت: مصرف این میزان CNG معادل مصرف یک میلیارد و 500 میلیون لیتر بنزین بوده که با افزایش تعداد جایگاهها میزان مصرف بنزین کشور نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به کاهش 7 میلیون لیتری مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: یکی از مهمترین دلایل این کاهش مصرف افزایش جایگاههای CNG بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی دو سال گذشته با توسعه جایگاههای CNG و جایگزین شدن این سوخت به جای بنزین در سبد سوختی خودروهای کشور بیش از 671 میلیون دلار صرفه جویی ارزی نصیب کشور شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص آخرین وضعیت ساخت جایگاههای دو منظوره سوخت کشور توضیح داد: برای این طرح سه فاز اجرایی تعریف شده که در فاز اول 188 جایگاه، در فاز دوم 200 جایگاه و در فاز سوم 412 جایگاه ساخته می شود.

وی با اشاره به راه اندازی 30 جایگاه جدید دو منظوره از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: همچنین تا پایان سال جاری تعداد کل جایگاههای دو منظوره کشور به 790 جایگاه افزایش می یابد که این رقم نهایی و ظرفیت نهایی برای ساخت جایگاههای دو منظوره است.

عامری در پایان با اشاره به اینکه برای توسعه جایگاههای دو منظوره متولیانی در وزارتخانه های راه و ترابری و نیرو ایجاد شود، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ملی بدون حضور متولیان خاص در این وزارتخانه ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.