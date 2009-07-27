برگزاری همایش "حقوق بشر در اسلام و پیشبرد کرامت انسانی" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد: بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای امور خارجه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در سال گذشته، روز پنجم آگوست (15 مرداد) به عنوان روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی تعیین شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمان نیز این روز را به همین عنوان در تقویم کشور به ثبت رسانده است.

وی افزود: جهت پاسداشت روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» دفتر منطقه هفت با هماهنگی مرکز پژوهش های کمیسیون حقوق بشر اسلامی برنامه های متنوعی را برای این روز در نظر گرفته که برگزاری همایش «حقوق بشردر اسلام و پیشبرد کرامت انسانی » در تبریز یکی از این برنامه ها است.

کاظم زاده با اشاره به محورهای این همایش گفت: ضرورت ارتقای امنیت حقوقی و قضائی شهروندان، نگاهی به سابقه تلاشهای آزادیخواهان خطه آذربایجان برای تحکیم حقوق بشر در اسلام، کرامت انسانی در اندیشه اسلامی، تبلور حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بایسته های فرهنگی پیشبرد حقوق بشر در جوامع اسلامی از محورهای این همایش خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این همایش اساتید برجسته ای همچون پروفسور محمود آخوندی اولین پروفسور حقوقى ایران، دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر حسن فرهودی نیا رئیس کانون وکلای استان آذربایجان شرقی و دکتر احمدحسین انزابی به ایراد سخنرانی بپردازند.

این همایش روز شنبه 17 مردادماه در محل تالار استاد شهریار مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار می شود و عموم علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند.