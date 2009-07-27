تهرانی ها فاتح مسابقات کمانگیری روی اسب/ حضور ایران در رقابتهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور کمانگیری روی اسب روز یکشنبه به مناسب فرارسیدن اعیاد شعبانیه و با حضور 33 ورزشکار زن و مرد به مدت یک روز در محل پارک چیتگر، باشگاه آریاسپ برگزار شد.

این دیدارها در دو سبک کره ای و مجارستانی برگزار شد که در نهایت کمیته فنی فدراسیون تیروکمان بعد از تشکیل جلسه و بررسی، نفرات برگزیده را به اولین اردوی تیم ملی دعوت خواهد کرد.

اولین دوره این مسابقات با حضور ورزشکارانی از استانهای آذربایجان شرقی، لرستان، خوزستان، سمنان، مازندران، زنجان، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و تهران و در دو سبک انجام شدد.

در پایان در مجموع امتیازات دو سبک کره ای و مجارستانی نفرات اول تا ششم بدین ترتیب اعلام شد:

1- احمد کاظمی با 70 امتیاز از تهران

2- بهمن سینایی راد با 36 امتیاز از تهران

3- حسین رنجبر با 43 امتیاز از تهران

4- سارا رضایی نژاد با 19 امتیاز از تهران

5-محسن مرادی با 17 امتیاز از تهران

6- سعیده صادقی با 17 امتیاز از تهران

اولین دوره مسابقات کمانگیری روی اسب در حالی روز جمعه در تهران برگزار شد که فدراسیون تیروکمان ایران قصد دارد برای اولین بار این تیم را مردادماه سال جاری در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در کره شرکت دهد.

رقابتهای قهرمانی کمانگیری روی اسب آسیا 23 مردادماه در "سوکچوی" کره جنوبی برگزار خواهد شد.