ارمغان برافراشته شدن پرچم ولایت در ایران اسلامی روحیه ایثارگری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌ نژاد شب گذشته در مراسم تودیع و معارفه معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با تبریک اعیاد شعبانیه به همه خادمان و رهروان شهیدان و راه ایثارگری اظهار داشت: باورم این است که خمیرمایه همه خوبی ‌های عالم و رمز ماندگاری همه ارزش‌های الهی روحیه ایثارگری است اگر این روحیه از عالم هستی برداشته شود چیزی از آن باقی نمی ‌ماند.

وی بزرگترین ذخیره کشور و انقلاب را خانواده ایثارگران و فرهنگ ایثارگری دانست و گفت : اگر در ذات حرکت انبیاءالهی ایثارگری وجود نداشت یعنی به موازات تبلیغ پیام الهی، ایثارگری صورت نمی گرفت هیچ چیزی از تعلیمات پیامبران در جامعه جاری نمی‌شد. بنابراین پیامی مؤثر است که پشتوانه ایثار را با خود داشته باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه صحنه کربلا صحنه تجلی ایثار در راه خدا است، تصریح کرد: همه عاشورا صحنه زیبای تجلی خدا بود و این راه عزت، هدایت، عدالت و راه نورانی ولایت است که خدا در برابر بشریت قرار داده است.

رئیس جمهور همچنین گفت: برافراشته بودن پرچم ولایت در سرزمین ایران تا به امروز منشأ همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها برای ملت ایران بوده است و از این به بعد نیز بیش از پیش ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز اظهار داشت: این روز عزیز را به همه جانبازان سرافراز کشورمان تبریک می‌گویم و شاید همین افتخار برای آنان بس که رهبر فرزانه و عزیزمان جانباز می ‌باشند.

احمدی نژاد با تأکید بر حفظ و نشر فرهنگ ایثارگری و خدمت به ایثارگران تصریح کرد: خدمتگزاری به خانواده شهدا و حفظ فرهنگ ایثارگری دو کار مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و این دو کار در اصل خدمت به اساس دینداری و انقلاب اسلامی است. باورم این است که با خدمت به ایثارگران اساس انقلاب اسلامی و دین پیامبر اسلام(ص) و استقلال کشور محفوظ می‌ماند.

رئیس جمهور گفت : امام راحل(ره) و رهبر عزیزمان پرچمدار حفظ و نشر روحیه ایثارگری برای بشریت هستند و دائماً این روحیه را به جامعه می‌دمند.

وی در ادامه با قدردانی از زحمات دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: آقای دهقان از دوستان خوب و قدیمی بنده هستند که زحمات زیادی را در بنیاد شهید کشیده ‌اند. آنچه در توان داشتند برای ارتقاء این نهاد مقدس گذاشته ‌اند. ان‌شاءالله مأموریت‌های دیگری که شاید برای دولت مهم است را انجام خواهند داد.

رئیس جمهور خطاب به خانواده معظم شهدا و ایثارگران خاطر نشان کرد: شما خانواده بزرگ شهدا و ایثارگران باید همچنان مسئولیت اصلی حفظ فرهنگ ایثارگری را در جامعه برعهده داشته باشید و مطمئن هستم که این وظیفه را همچنان به خوبی انجام خواهید داد.

احمدی ‌نژاد افزود: به همکاران خود نیز توصیه می‌کنم قدر خدمتگزاری را که یک توفیق الهی است، بدانند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت و جایگاه بنیاد شهید و ایثارگران خاطر نشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران همانگونه که مهمترین نهاد کشور است باید پاک‌ترین، انقلابی‌ترین، مردمی‌ترین و دقیق‌ترین نهاد باشد.

وی همچنین خطاب به زریبافان گفت: مسئولیت در این عرصه قابل مقایسه با دیگر مسئولیت‌ها نیست و باید قدر آن را بدانید و با سرعت بیشتری خدمت‌رسانی در این عرصه را به پیش ببرید.