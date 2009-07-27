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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۳

سفر جرج میچل به سرزمینهای اشغالی/ ساخت 11 شهرک جدید در کرانه باختری

سفر جرج میچل به سرزمینهای اشغالی/ ساخت 11 شهرک جدید در کرانه باختری

در حالی که روز گذشته فرستاده ویژه آمریکا به سرزمین های اشغالی رسید، منابع خبری از آغاز عملیات ساخت 11 شهرک جدید در کرانه باختری و کمک 5 میلیون دلاری نتانیاهو برای تداوم شهرک سازی ها در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، بودجه 5 میلیون دلاری کابینه نتانیاهو برای تداوم شهرک سازی ها در کرانه باختری در حالی اعلام شد که "جرج میچل" که هنوز به سرزمین های اشغالی نرسیده بود، در گفتگو با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه از تحقق صلح حقیقی در منطقه دم می زد.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با اعلام آغاز عملیات ساخت 11 شهرک جدید در کرانه باختری بی اثر بودن فشارهای دولت اوباما را در این زمینه به اثبات رساند.

فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه مذاکرات خود با سوریه را در راستای تحقق صلح همه جانبه میان رژیم صهیونیستی و اعراب و از سرگیری مذاکرات سوریه با این رژیم عنوان کرده است.

کد مطلب 918811

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