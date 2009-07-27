سرانه ورزشی آذربایجان شرقی تنها 30 سانتی متر است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری یکشنبه شب در جمع مسئولین آمار ادارات تربیت بدنی استانها افزود: در حالیکه پروژه های عمرانی ورزشی در حال ساخت با برنامه ریزی دو ساله به اتمام رسد، این میزان سرانه ورزشی به 70 سانتی متر مربع خواهد رسید.

وی در عین حال تصریح کرد: در 24 شهر از 57 شهر آذربایجان شرقی بالای یک متر سرانه فضای ورزشی است.

فخاری با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام ورزشی یکی از معضلات تربیت بدنی استان است، گفت: در طول شش ماه گذشته کلیه پروژه های راکد در استان فعال شده و ساخت و سازهای نیمه تمام در حال اتمام است.

به گفته فخاری، با سیستم برنامه ریزی شده اتمام پروژه ها در آذربایجان شرقی در طول دو سال آینده میسر خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه دنیای امروز، دنیای آمار و احتمالات و اطلاعات است، گفت: در جهان امروز سیستم و سازمانهای امروزی واحد آمار هر روز نیاز خود را برای توسعه بیشتر احساس می کند زیرا بنای توسعه و پیشرفت در برنامه و سیاستهای سیستم در تمامی ابعاد، داشتن آمار دقیق و قابل اتکاست.

وی با بیان اینکه امروزه سازمانی که آمار دقیق نداشته باشد با مشکل و در نهایت با شکست در برنامه ها مواجه خواهد شد، تاکید کرد: جامعه ای موفق خواهد بود که بر اساس آمار دقیق برنامه ریزی صحیح داشته باشد و در غیر این صورت حرکت در مسیر آمار اشتباه به طور قطع محکوم به شکست خواهد بود.

فخاری یادآور شد: بر اساس مدارک موجود، آمار در ایران از دوران قاجاریه وارد سیستم اداری ایران شده است ولی با اکتشافات باستان شناسان و کتیبه های موجود، زمان سیستم آمار به زمان هخامنشان باز می گردد.

وی در خصوص وضعیت مقوله آمار در ورزش ایران گفت: سازمان و ادارات تربیت بدنی از یک موضوع خاص رنج می برند و آن نیاز دستگاه ورزش به آمار دقیق است و داشتن دفتر مستقل آمار و برنامه ریزی در بدنه ورزش استانها و سازمان احساس می شود تا بتوان برای 45 میلیون نسل جوان با آمار دقیق زیر ساختارها و ورزش برنامه ریزی در راستای توسعه ورزش و سلامتی انجام داد.