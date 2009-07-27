ترکیب تیم اعزامی ایران به مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز پنجم مردادماه آخرین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم هندبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در مصر در تالار هندبال تهران آغاز شده که در این اردوی نهایی 14 ورزشکار تا 11 مرداد ماه به تمرین می پردازند.

سعید برخورداری، فرهاد شفیع، ایمان کوثری (دروازه بان‌ها)، میلاد مسائلی، امید سکناری، جلال کیانی، مهرداد صمصامی، امین کاظمی، حسین رحمتی، حجت ربیع، جواد زنگنه، مجتبی کرمیان، محمدرضا گلزار، مهدی صدرایی، الله کرم استکی، سجاد استکی، امید جمالی ترکیب تیم اعزامی ایران را به رقابتهای جهانی تشکیل می دهند. احسان ابویی هندبالیست انتخابی کمیته فنی بدلیل مصدومیت در آخرین اردوی تدارکاتی در اصفهان قادر به همراهی تیم در این مسابقات نیست.

در این بین سجاد استکی و امید جمالی از تیم نوجوانان بعد از پایان رقابتهای قهرمانی جهان در تونس به جمع تیم اعزامی می پیوندند.

قاسم شعبان پور به عنوان سرمربی، غلامی و می آبادی نیز به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی می کنند.

هفدهمین دوره مسابقات جام جهانی هندبال جوانان 15 مردادماه در قاهره مصر برگزار می شود که تیم ایران با تیم های نروژ، فرانسه، اسپانیا و تونس در دور مقدماتی این مسابقات هم‌گروه است.