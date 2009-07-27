نگرش مدیران تربیت بدنی به مقوله آمار باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد تقی حسن زاده یکشنبه شب در دومین گردهمایی آموزشی توجیهی کارشناسان آمار ادارات تربیت بدنی استانهای سراسر کشور در تبریز افزود: البته نگاه بیشتر مدیران در خصوص این مقوله مثبت بوده و همکاری های لازم در این زمینه را به مسئولان آماری انجام می دهند.

وی اضافه کرد: با همکاری و ارتباط سازمان یافته با مدیران، اثربخشی آمار در فعالیتها سازماندهی شده و مشهود می شود.

حسن زاده در خصوص اهداف برگزاری این همایش، اظهار داشت: تحقق اهداف و ماموریت های سازمانی، شناخت نقاط ضعف و قوت برنامه ها و فعالیت ها و تقویت و بهبود مدیریت و روش های انجام کار از اهداف مهم برگزاری این همایش توجیهی آموزشی است.

وی تقویت نگرش و تفکر نظام برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نظارت و کنترل، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه برای انجام وظایف، بهبود تعامل و ارتباط اثربخش و سازمان یافته در سطوح مختلف، بهبود مدیریت و روش های انجام کار و تبادل نظر و بهره مندی از تجربیات، ابتکارات و خلاقیت مدیریت کارآمد را از دیگر اهداف این گردهمایی برشمرد.

مدیرکل هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی، بازدید ادواری و موردی از استان، هماهنگی و کمک به تدوین برنامه یکساله، برگزاری جلسات هماهنگی، بررسی نقاط ضعف عملکردها و ارائه راهکارها، نظارت و تهیه گزارش جامع و ایجاد بانک اطلاعاتی را از وظایف یک مسئول آمار تربیت بدنی توصیف کرد.

حسن زاده با شمردن وظایف اداره کل تربیت بدنی گفت: ارزشیابی ادارات کل تربیت بدنی استانها، اجرای طرح منطقه بندی، اجاری طرح معین شورای استان ها، اصلاح شاخص های ارزشیابی، برنامه ریزی و برگزاری سمینارهای مشترک، تهیه و تدوین گزارش وضعیت ماموریت و مرخصی مدیران کل تربیت بدنی و ابلاغ بخشنامه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص سال اصلاح الگوی مصرف از جمله وظایف این اداره کل است.