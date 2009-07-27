همکاری اعراب حوزه خلیج فارس با انگلیس در بازداشت و شکنجه زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، یک بازرگان انگلیسی که پس از حادثه بمب گذاری لندن در سال 2005، در امارات بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته، انگلیس را متهم به همکاری با این کشور عربی در بازداشت و شکنجه خود کرد.

"علام غفور" که پس از حادثه بمب گذاری لندن برای امور تجاری به امارات سفر کرده بود در این کشور حوزه خلیج فارس بازداشت و سپس مورد شکنجه قرار گرفت.

به نوشته گاردین، شواهد و مدارکی وجود دارد که حکایت از اطلاع انگلیس از بازداشت غفور در امارات و دیدار افسران نیروهای امنیتی بریتانیا از وی در زندانهای امارات دارند.

بر اساس این گزارش، غفور یکی از چندین انگلیسی است که به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بازداشت شده است.

در همین رابطه یک مرد انگلیسی 38 ساله از اهالی یورکشایر نیز در یک سفر تجاری به دبی که پس از حادثه بمب گذاری لندن انجام شد، در آنجا بازداست و مورد شکنجه قرار گرفت.

غفور که به همراه شریک تجاری خود "محمد رفیق صدیق" در امارات بازداشت شده بودند گفته اند که آنها در زمان بازداشت تهدید به مرگ شده و به آنها گفته شده که گوشت بدن آنها را جلوی سگ خواهند انداخت.

موضوع همکاری انگلیس با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در بازداشت و شکنجه افراد در حالی افشا می شود که پرونده "بینیام محمد" هممچنان در حال رسیدگی است.

بینیام محمد یک شهروند انگلیسی است که اسفند سال گذشته پس از سپری کردن پنج سال حبس در زندان گوانتانامو به لندن بازگشت.

چندی پیش نیز یک روزنامه غربی از تلاش وکلای وزیر امور خارجه انگلیس برای جلوگیری از انتشار گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) درباره نقش مقامات انگلیسی در شکنجه زندانیان خبر داد.

در همین رابطه، "بیل دلاهانت" رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا، "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس را متهم به پنهان کردن حقایق کرده و از دولت اوباما خواست تا مدارک مربوط به بینیام محمد را منتشر کند. اعضای کنگره آمریکا نیز اعلام کرده که واشنگتن می تواند در این رابطه از مقامات انگلیسی سوال کند.

بر اساس این گزارش، محمد که اصلیتی اتیوپیایی دارد در سال 2002 در پاکستان به اتهام ارتباط با بمبهای کثیف بازداشت شده بود. وی اعلام کرده زمانی که در یکی از زندانهای مخفی سازمان سیا در مراکش بوده زندانبانان آن اقدام به قطع برخی از اندامهای وی ( اندام تناسلی ) کرده اند.

نکته جالب در این باره آنکه نادرستی تمامی اتهامات وارده بر محمد سال گذشته به اثبات رسید.

جزئیات مربوط به قطع اعضای بدن محمد پس از آنکه میلی باند با مقامات آمریکایی توافق کرد که انتشار این مطالب موجب خدشه به امنیت ملی انگلیس و آمریکا می شود، از پرونده محمد حذف شدند.

هر چند هنوز انگلیس دامان خود را از این رسوایی پاک نکرده این بار خبری در ارتباط با همکاری لندن با قاهره در بازداشت و شکنجه افراد مظنون به عملیاتهای تروریستی موجب بهت مردم بریتانیا شد.