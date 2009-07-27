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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

عامل اصلی ناامنی در جنوب کرمان دستگیر شد

عامل اصلی ناامنی در جنوب کرمان دستگیر شد

کرمان - خبرگزاری مهر: یکی از عاملان اصلی شرارتهای شهرستانهای جنوبی کرمان دستگیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان کرمان، شرور "مسلم دودمانی" عامل اصلی راهبندان مسلحانه جاده اصلی جیرفت - کهنوج در سال گذشته که منجر به زخمی شدن 15 نفر از مسافران اتوبوس مسافربری در این مسیر شده بود در مازندران دستگیر شد.

بنا به این گزارش به دنبال پیگیری های اطلاعاتی - عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(ع) در اداره کل اطلاعات استان کرمان این شرور که با اسامی مستعار و مخفیانه زندگی می کرد در مازندران شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد.

شرور مذکور سابقه یک مورد قتل، 10 فقره سرقت مسلحانه و راهبندان متعدد مسلحانه به منظور سرقت و اخاذی داشته که توسط ماموران این اداره کل در شهرستان بابلسر استان مازندران دستگیر شده است.

مجرم در بازجویی به اعمال خلاف خود اعتراف کرده است.

کد مطلب 918820

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