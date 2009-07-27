همه دنیا دنبال کسب مدال هستند ما دنبال تغییر مدیر!

فردین معصومی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز رقابتهای جهانی دانمارک زمان مناسبی برای مطرح کردن بحث تغییر مدیریت در فدراسیون کشتی نیست زیرا این بحث ها آرامش کشتی گیران را به هم می زند.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: درحال حاضر کشتی ایران نیاز به آرامش دارد تا حاصل تلاش چندین ماهه کشتی گیران، مربیان رئیس و مسئولان فدراسیون کشتی در دانمارک به هدر نرود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تمرینات بسیار خوبی را در اردبیل پشت سر می گذاریم و تمامی کشتی گیران با انگیزه بالا برای کسب افتخار تلاش می کنند.

معصومی اظهار داشت: برای حضور در رقابتهای جام زیلکوفسکی که از تورنمنت های معتبر بین اللملی در آستانه رقابتهای جهانی برگزار می شود آماده هستم و امیدوارم این مسابقات یک میدان تدارکاتی خوب برای من پیش از حضور در دانمارک باشد.