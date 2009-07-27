مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط با کره شمالی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسه پیونگ سفیر کره شمالی در تهران عصر یکشنبه با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و مستحکم دو کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دو کشور از ظرفیت های فراوانی برای تحکیم و توسعه مناسبات دوستانه فی ما بین برخوردارند که باید در چارچوب منافع مشترک از آنها بهره گیرند.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش بسزای مجالس در تقویت و گسترش همکاری فی ما بین آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت از ارتقاء و توسعه روابط دو کشور در کلیه زمینه های پارلمانی، اقتصادی و سیاسی بیان کرد.

لاریجانی همچنین با بیان اینکه دو کشور دیدگاه های نزدیکی در بسیاری از مسائل بین المللی دارند، ابراز امیدواری کرد همکاری های فی ما بین در عرصه مجامع جهانی هر چه بیشتر گسترش و توسعه یابد.

بر اساس این گزارش سوسه پیونگ سفیر کره شمالی در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران برای کشورش گفت: پیونگ یانگ برای توسعه و گسترش مناسبات دوستانه با تهران در همه زمینه ها آمادگی دارد.

وی با ابراز خرسندی از روند توسعه و ارتقاء مناسبات فی ما بین افزود: زمینه های فراوانی برای ایجاد تحرک در مناسبات اقتصادی - صنعتی دو کشور وجود دارد.

سفیر کره شمالی همچنین در این دیدار دعوت رئیس مجمع مجالس خلق کره برای دیدار لاریجانی از این کشور را مورد تاکید قرار داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت مناسب از کره شمالی دیدار نماید.