برداشت رطب از نخلستان های بوشهر آغاز شد

علی عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: پیش بینی می شود امسال 28 هزار تن انواع رطب از نخلستان های استان برداشت شود.

وی اظهار داشت: مناطق عمده برداشت رطب استان شهرستان های دشتستان، تنگستان و دشتی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه واریته عمده رطب استان را کبکاب، استعمران و شکر تشکیل می دهد، گفت: این محصول در بازارهای استان های تهران، اصفهان، فارس، مشهد، کهگیلویه و بویراحمد و داخل استان به فروش می رسد.

عمرانی با بیان اینکه استان بوشهر دارای پنج میلیون و 400 هزار اصله نخل در سطح 35 هزار هکتار است، یادآور شد: در سال گذشته 27 هزار و 400 تن رطب در نخلستان های استان بوشهر برداشت شد.