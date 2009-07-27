  1. هنر
  2. سایر
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

در فرهنگسرای ملل/

اسدالله امرایی ادبیات آمریکای لاتین را بررسی می‌کند

اسدالله امرایی ادبیات آمریکای لاتین را بررسی می‌کند

اسدالله امرایی عصر روز چهارشنبه هفت مرداد به بررسی ادبیات آمریکای لاتین در فرهنگسرای ملل می‌پردازد.

 کارشناس مسئول امور بین‌الملل فرهنگسرای ملل به خبرنگار مهر گفت: در ادامه سلسله نشستهای موضوعی فرهنگسرا در بررسی ادبیات جهان عصر روز چهارشنبه 7 مرداد میزبان اسدالله امرایی  خواهیم بود که این مترجم و نویسنده به بررسی ادبیات آمریکای لاتین به ویژه در زمینه داستانهای کوتاه خواهند پرداخت.

فرشاد میوه‌چیان ادامه داد: در برنامه‌ریزی فرهنگسرا در نظر گرفته شده که در پنج برنامه ادبیات ملل بررسی شود که تا کنون دو برنامه که مربوط به ادبیات عرب و فرانسه بود برگزار شده و پس از بررسی ادبیات آمریکای لاتین، ادبیات روسیه و اسپانیا تحلیل می‌شود.

این کارشناس توضیح داد: بررسی ادبیات روسیه با حضور زهرا محمدی روز 13 مرداد و با محور "روابط ادبی ایران و روسیه در آینه مشترکات شعری حافظ و پوشکین" برگزار خواهد شد و 25 مرداد نجمه شبیری درباره ادبیات اسپانیا سخنرانی خواهد داشت.

میوه‌چیان در پایان استقبال از این برنامه‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: البته این نشستها ظرفیت این را دارد که با حضور تعداد بیشتری از علاقمندان به ادبیات جهان برگزار شود ولی تعطیل بودن مراکز آموزشی و دانشگاهی در میزان استقبال از برنامه‌های تخصصی فرهنگسرا تاثیر دارد. 

این برنامه در تاریخ یاد شده از ساعت 30/17 تا 19 در فرهنگسرای ملل واقع در پارک قیطریه برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

کد مطلب 918830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها