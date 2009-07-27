کارشناس مسئول امور بین‌الملل فرهنگسرای ملل به خبرنگار مهر گفت: در ادامه سلسله نشستهای موضوعی فرهنگسرا در بررسی ادبیات جهان عصر روز چهارشنبه 7 مرداد میزبان اسدالله امرایی خواهیم بود که این مترجم و نویسنده به بررسی ادبیات آمریکای لاتین به ویژه در زمینه داستانهای کوتاه خواهند پرداخت.

فرشاد میوه‌چیان ادامه داد: در برنامه‌ریزی فرهنگسرا در نظر گرفته شده که در پنج برنامه ادبیات ملل بررسی شود که تا کنون دو برنامه که مربوط به ادبیات عرب و فرانسه بود برگزار شده و پس از بررسی ادبیات آمریکای لاتین، ادبیات روسیه و اسپانیا تحلیل می‌شود.

این کارشناس توضیح داد: بررسی ادبیات روسیه با حضور زهرا محمدی روز 13 مرداد و با محور "روابط ادبی ایران و روسیه در آینه مشترکات شعری حافظ و پوشکین" برگزار خواهد شد و 25 مرداد نجمه شبیری درباره ادبیات اسپانیا سخنرانی خواهد داشت.

میوه‌چیان در پایان استقبال از این برنامه‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: البته این نشستها ظرفیت این را دارد که با حضور تعداد بیشتری از علاقمندان به ادبیات جهان برگزار شود ولی تعطیل بودن مراکز آموزشی و دانشگاهی در میزان استقبال از برنامه‌های تخصصی فرهنگسرا تاثیر دارد.

این برنامه در تاریخ یاد شده از ساعت 30/17 تا 19 در فرهنگسرای ملل واقع در پارک قیطریه برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.