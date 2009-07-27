نمایندگان مجلس انگلیس خواستار گفتگو با حماس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران انگلیسی اعلام کردند بدون همکاری وسیع تر با حماس احتمالاً ادامه روند صلح سخت تر خواهد شد.

اعضای کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس در گزارشی اعلام کردند که دولت باید به لحاظ سیاسی با حماس ، که هم اکنون غزه را اداره می کند، همکاری نماید.

در گزارش این کمیته آمده است: ما به این نتیجه می رسیم که سیاست فعلی عدم همکاری مانع از بدست آمدن اهداف اعلام شده از سوی کمیته چارجانبه روند صلح خاورمیانه خواهد شد.

نتیجه دیگر اینکه روند صلح معتبر که کمیته چهارجانبه به عنوان بخشی از استراتژی امید به آن دارد، احتمالاً بدون همکاری های بیشتر با حماس ممکن نیست.

پارلمان انگلیس از اینکه کمیته چهارجانبه برای فراهم کردن مشوق های بیشتر برای حماس به منظور تغییر موضع اش شکست بخورد، ابراز نگرانی کرده است.

در ادامه گزارش امده است: لندن باید با حماس به عنوان شیوه ای برای تشویق گروه به پذیرش اصول کمیته چهارجانبه گفتگو کند.

در گزارش همچنین از اینکه شش ماه پس از پایان تهاجم اسرائیل به غزه آتش بسی بین دو طرف صورت نگرفته، ابراز ناامیدی شده است.

درگزارش کمیته همچنین نسبت به افزایش خشونت و ناامنی نیز ابراز نگرانی شده است.