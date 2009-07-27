به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها 24 ساعت به پایان مهلت قانونی نقل و انتقالات بازیکنان لیگ برتری باقی مانده است، مدیران 14 باشگاه حاضر در این مسابقات در پایان گردهمایی روسای باشگاه‌های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به منظور قدرتمند شدن تیم‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی باشگاه‌ها با امضای نامه‌ای که در آن 5 پیشنهاد مطرح شده بود، خواستار تعدیل قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر شدند.

5 خواسته اصلی باشگاه‌های لیگ برتری که خطاب به عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر تنظیم شده عبارتست از:

1- امکان جذب دروازه‌بان خارجی برای تیم‌های لیگ برتری بلامانع و اعمال ممنوعیت استفاده از سنگربانان خارجی برای لیگ‌های دسته اول و پایین تر به منظور تقویت دروازه بان‌های داخلی.

2- افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتری از 6 به 8 بازیکن و ارائه تسهیلات بیشتر برای تیم‌های تازه صعود کرده به لیگ برتر.

3- محسوب شدن تنها یک سهمیه برای بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر.

4- افزایش تعداد بازیکنان خارجی تیم‌ها از 3 به اضافه یک به 4 به اضافه 2 .

5- برگزاری مسابقات لیگ برتر بصورت اختصاصی در روزهای پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) مگر در موارد خاص.

قرار است درخواست باشگاه‌های لیگ برتری در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح و در صورت پذیرش آن از سوی اعضا تغییرات لازم در آئین نامه نقل و انتقالات لیگ برای فصل آینده اعمال شود.