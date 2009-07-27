5 خواسته اصلی باشگاههای لیگ برتری که خطاب به عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر تنظیم شده عبارتست از:
1- امکان جذب دروازهبان خارجی برای تیمهای لیگ برتری بلامانع و اعمال ممنوعیت استفاده از سنگربانان خارجی برای لیگهای دسته اول و پایین تر به منظور تقویت دروازه بانهای داخلی.
2- افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتری از 6 به 8 بازیکن و ارائه تسهیلات بیشتر برای تیمهای تازه صعود کرده به لیگ برتر.
3- محسوب شدن تنها یک سهمیه برای بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر.
4- افزایش تعداد بازیکنان خارجی تیمها از 3 به اضافه یک به 4 به اضافه 2 .
5- برگزاری مسابقات لیگ برتر بصورت اختصاصی در روزهای پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) مگر در موارد خاص.
قرار است درخواست باشگاههای لیگ برتری در نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ مطرح و در صورت پذیرش آن از سوی اعضا تغییرات لازم در آئین نامه نقل و انتقالات لیگ برای فصل آینده اعمال شود.
نظر شما