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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

200 هزار اصله نخل در سعدآباد تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می‌ گیرند

200 هزار اصله نخل در سعدآباد تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می‌ گیرند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: حدود 200 هزار اصله نخل با همکاری و مشارکت مردم در منطقه سعدآباد تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می‌ گیرد.

جعفر زیرراهی افزود: درصدد طراحی تغییر سیستم ‌های آبیاری از سنتی به مدرن با کمک کشاورزان و باغداران منطقه هستیم.

وی اظهار داشت: باید با انجام فعالیت‌های فرهنگی از رویکرد دولت مدارانه به سمت NGO ها و واگذاری کارها به مردم گام برداشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای بوشهر با بیان اینکه هم اکنون تعامل بسیار خوبی بین شرکتها و سازمان جهاد کشاورزی استان وجود دارد، گفت: باید از ظرفیتهای قانونی موجود در دو دستگاه برای تغییر روشهای آبیاری و مقابله با خشکسالی استفاده کرد.

منطقه سعدآباد بوشهر یکی از قطبهای تولید خرمای استان در شهرستان دشتستان قرار دارد.
کد مطلب 918834

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