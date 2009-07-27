200 هزار اصله نخل در سعدآباد تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می‌ گیرند

جعفر زیرراهی افزود: درصدد طراحی تغییر سیستم های آبیاری از سنتی به مدرن با کمک کشاورزان و باغداران منطقه هستیم.
وی اظهار داشت: باید با انجام فعالیتهای فرهنگی از رویکرد دولت مدارانه به سمتNGO ها و واگذاری کارها به مردم گام برداشت. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان اینکه هم اکنون تعامل بسیار خوبی بین شرکتها و سازمان جهاد کشاورزی استان وجود دارد، گفت: باید از ظرفیتهای قانونی موجود در دو دستگاه برای تغییر روشهای آبیاری و مقابله با خشکسالی استفاده کرد.
منطقه سعدآباد بوشهر یکی از قطبهای تولید خرمای استان در شهرستان دشتستان قرار دارد.
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