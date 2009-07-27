کمیته ورزش مجلس تغییر در مدیریت فدراسیون کشتی را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیته تربیت بدنی مجلس که پس از رقابتهای المپیک نسبت به عملکرد کشتی در رقابتهای المپیک معترض بودند در آستانه رقابتهای جهانی دانمارک قصد دارند به بررسی اخبار مربوط به تغییر مدیریت کشتی در کمیته مربوطه بپردارند.

با توجه به فاصله بسیار کوتاه باقی مانده تا رقابتهای جهانی برخی نمایندگان عضو کمیته ورزش مجلس شورای ا سلامی معتقدد ایجاد تغییر در مدیریت فدراسیون کشتی در این زمان به نفع کشتی نمی باشد.

سید جلال یحیی زاده رئیس کمیته زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی،با تایید این خبرگفت: قرار است مسئله تغییر مدیریت فدراسیون بدلیل اختلاف میان یزدانی خرم با رئیس سازمان تربیت بدنی در یکی از جلسه های آتی کمیته ورزش مجلس بررسی شده و راههای برون رفت از این مشکل بررسی شود زیرا معتقدیم هرگونه تغییر تحول در فدراسیون کشتی در آستانه رقابتهای جهانی به صلاح ورزش کشور نمی باشد.