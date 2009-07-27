تنوع مراکز فرهنگی و هنری به نفع جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن چینی‌فروشان در جریان بازدید معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و معاونان پرورشی استانهای مختلف این وزارتخانه از کانون با بیان این مطلب افزود: این سؤال همیشه مطرح بوده است که آیا تنوع این مراکز به ویژه در بحث اوقات فراغت دانش‌آموزان به نفع مخاطبان است یا ضرر آنها؟ و برخی به دنبال این بوده‌اند که فعالیتهای این مراکز با هم یکی شود ولی به نظر من 20 میلیون کودک و نوجوان نیاز به فعالیتهای فرهنگی متنوع دارند و نمی‌شود به اصطلاح همه تخم‌مرغها را در یک سبد قرار داد.



وی ادامه داد: البته می‌توان در سطح کلان این مراکز را با یک سیاستگذاری واحد اداره کرد ولی نوع فعالیت و مخاطبین این مراکز - که اکنون تعداد آنها زیاد هم شده است - با یکدیگر متفاوت است. ضمن این که امکانات برخی از مراکز فرهنگی جوابگوی تمامی کودکان و نوجوانان نیست.



چینی‌فروشان با اشاره به نزدیکی فعالیتهای معاونت پرورشی و کانون به یکدیگرعنوان کرد: مخاطب فعالیتهای این معاونت مخاطب عام است و معلمان پرورشی تمامی این 20 میلیون کودک و نوجوان را تحت پوشش قرار می‌دهند در حالی ‌که نزدیک به 800 مرکز کانون با ظرفیت کامل خود ممکن است در نهایت توان پاسخگویی به یک میلیون مخاطب خاص را داشته باشد.



وی فعالیتهای کانون را با توجه به سابقه 44 ساله‌اش تخصصی خواند و تأکید کرد: وجود مراکزی مانند کانون نیاز جامعه ماست همان‌طور که معاونت پرورشی، هلال‌احمر، مساجد، بسیج و مراکز فرهنگی دیگر هم بخشی از مخاطبین را پوشش می‌دهند.



مدیرعامل کانون ادامه داد: اعضای کانون به صورت عمده بچه‌هایی هستند که از تواناییهای بالایی در زمینه‌های فرهنگی، هنری و ادبی برخوردارند و به نظر من معاونت پرورشی می‌تواند این کودکان و نوجوانان را در مدارس شناسایی و آنها را به کانون معرفی کند تا تحت آموزشهای خاص فرهنگی و هنری قرار گیرند.



وی زمینه دیگر ارتباط بین کانون و معاونت پرورشی را در حوزه تولیدات فرهنگی دانست و یادآور شد که معاونان پرورشی استانها می توانند از محل تولیدات فرهنگی، هنری کانون نسبت به غنی سازی، تجهیز و یا ایجاد کتابخانه های جدید در مدارس اقدام کنند. ضمن این که کانون محصولات فرهنگی خود را از طریق یک صد فروشگاه زنجیره ای اش در تمامی استانها عرضه می کند.



چینی‌فروشان توضیح داد که کشور فرانسه تا کنون سه بسته از فیلمهای تولید کانون را خریداری کرده و به عنوان سرفصل آموزشی در مدارس خود از آنها استفاده می‌کند در حالی‌ که بسیاری از دانش‌آموزان ما این فیلمها را ندیده‌اند.



به گفته وی تربیت نیروهای کارآمد و جریان‌سازی دو اصل اساسی کار فرهنگی است و کانون در زمینه تربیت نیروهای هنرمند و فرهنگی، تجربه‌های ارزشمندی اندوخته است که می‌تواند آن را در اختیار معلمان قرار دهد.



مدیرعامل کانون بار دیگر از مسؤولان آموزش و پرورش خواست که به آموزش قصه‌گویی به معلمان ابتدایی توجه بیشتری نشان دهند و تأکید کرد: قصه‌گویی شیوه‌ای است که در سابقه فرهنگی ما ایرانیان وجود دارد و همه ما قصه‌گو هستیم اما باید پرسید که چه اندازه از این شیوه در مدارس ما استفاده می‌شود؟ در حالی‌ که باید همه معلمان ابتدایی مدارس با قصه‌گویی آشنا شوند.



علی‌اصغر یزدانی معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش نیز کانون را سازمانی دارای تجارب ارزنده در زمینه‌های فرهنگی و هنری و مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: کانون ابزارهای بسیار مناسبی در اختیار دارد و فعالیتهای ارزشمندی انجام داده است که طرح کانون و مدرسه در سال تحصیلی گذشته از آن جمله است.



وی نیز ضمن تایید صحبتهای مدیر عامل کانون، تنوع مراکز مختلف فرهنگی را به نفع جامعه و نظر مسولان نظام دانست و خواستار طراحی ساز و کارهای مناسبی برای گسترش همکاریها و استفاده طرفین از تجارب یک دیگر شد.



معاونان پرورشی سازمان آموزش و پرورش استانهای کشور در این بازدید از بخشهای مختلف مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در تهران دیدن کردند و با گوشه ای از فعالیتهای کانون آشنا شدند.