ورودبه فوتبال‌ کثیف نباید باعث خشکسالی شود / راه بجایی نمی بریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال در حاشیه گردهمایی مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال که ظهر یکشنبه در هتل آکادمی فوتبال برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: قاطعانه اعلام می کنم که در این فوتبال کثیف و آلوده که کسی جرات نمی کند پشت سرخود راهم نگاه کند از منشور اخلاقی قاطعانه حمایت می کنم.

وی در ادامه افزود: ورود و عمل به منشور اخلاقی امری شایسته است و بدون شک اگر حمایت ما ( مدیرن باشگاه ها) نباشد به سرانجام نمی رسد.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به مشکلاتی که منشور اخلاقی دارد بر رفع آنها تاکید کرد و افزود: منشور اخلاقی نباید به صورت یک طرفه تدوین شده و به اجرا در بیاید. باید نقطه نظرات همه مدیران باشگاه ها و دست اندرکاران فوتبال کشور مدنظر قرار گرفته شود و این نباشد که در موضوع مهمی چون منشور اخلاقی فقط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عقل کل هستند و نظر آنها درست و لازم الاجراست.

واعظی آشتیانی با تاکید بر اینکه اجرای منشور اخلاقی باید با اعتدال همراه باشد، افزود: اگر در سال اول به دنبال برخوردهای قهری باشیم قطعاً در اجرای منشور اخلاقی به نتیجه نمی رسیم و راه به جایی نخواهیم برد.

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: من به طور جدی مخالف ورود به زندگی شخصی بازیکنان هستم. این مسایل را هم درمقام دفاع از شخص یا صنف خاصی بیان نمی کنم اعتقاد شخصی من این است که منشور اخلاقی ایراداتی دارد که در این رابطه حتی انتقادات شما به نقطه نظرات شخصی ام را نیز می پذیرم.

وی با تاکید بر این موضوع که شرع و قانون به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که وارد حیطه شخصی افراد شویم، افزود: منشور اخلاقی که فدراسیون فوتبال برای همه افرادی که با این رشته ورزشی درگیر هستند، در نظر گرفته است بسیار خوب است اما نه اینکه به آنجا برسند که خود را به چالش بکشیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: منشور اخلاقی که دوستان مدعی هستند در کشورهای خارجی اجرا می شود فقط برای تیم های ملی است نه باشگاه ها.

واعظی آشتیانی با اشاره به پسوند فرهنگی - ورزشی باشگاه های کشور خاطرنشان کرد: ورود فدراسیون به مقوله های اخلاقی و اجرای منشور اخلاقی در فوتبال ما و فوتبال امروز ما تا جایی درست است اما در ادامه اگر نیاز به برخوردی هست باید خود باشگاه ها اقدام کنند.

واعظی آشتیانی خاطرنشان کرد: فردی در جامعه خطایی را مرتکب شده و مراجع قضایی متناسب با خطایی که او انجام داده برایش مجازاتی در نظر می گیرد. اینکه برای آن شخص از طرف فدراسیون فوتبال هم جرایمی در نظر گرفته شود درست نیست و فرد مورد نظر نباید از دو جا گزیده شود. کجای قانون گفته شده است که یک فرد از بابت خطایی که مرتکب شده باید دو بار مورد مجازات قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: چطور مربی ای که در طول یک فصل محروم شده و به دلیل رفتاری خاص تیمش را برای چند بازی از روی سکو هدایت کرده، به فدراسیون فوتبال برای اصلاح رفتار خود تعهد نمی دهد اما مربی دیگر که چنین برخوردهایی با او انجام نشده باید تعهد بدهد یا اینکه محروم شود. برای من این گونه برخوردها متضاد است و باعث می شود که فکر کنم که در فدراسیون قدرت برخورد با برخی ها وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: کدام آیین نامه می گوید که اگر فلانی خطایی را مرتکب شده در مرتبه اول باید به شدت با او برخورد کرده و محروم شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال با طرح این موضوع که آیا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مفاد منشور اخلاقی سازمان لیگ را قبول دارد افزود: بنده اگر می گویم نسبت به این مسایل اعتراض دارم و دنبال استیفای حق بازیکن خود هستم و قصد داریم به دیوان عدالت اداری و فیفا شکایت کنم می گویند در آیین نامه و اساسنامه فدراسیون فوتبال پیش بینی شده مشکلاتی که برای اهالی فوتبال به وجود می آید باید در خانواده فوتبال بررسی و برطرف شود حال من به آنها می گویم اگر فدراسیون فوتبال خود پا را فراتر گذاشته و خارج از چارچوب فوتبال کشور عمل کند آیا بازهم حق پیگیری از خارج از خانواده فوتبال را نداریم؟

وی در ادامه افزود: من می خواهم از فدراسیون جهانی فوتبال سئوال کنم آیا فدراسیون فوتبال ایران اجازه دارد با استناد به مفاد منشور اخلاقی یک بازیکن یا مربی را محروم کند پس در این بین نقش کمیته انضباطی چه می شود مگر می شود در فدراسیون فوتبال دو جا برای بازیکنان محرومیت در نظر بگیرند.

واعظی آشتیانی ماهیت منشور اخلاقی را برای هدایت بازیکنان، مربیان و ... عنوان کرد و با اشاره به نکته که منشور اخلاقی فقط نباید افراد را محروم کند افزود: دوستان برای توجیه منشور اخلاقی مثال هایی از کشورهای خارجی می آورند که مثلاً فلان مربی را در حالت مستی بازداشت کردند و با او برخورد شد. این درست است. آن مربی جزای اجتماعی خود را دیده و باشگاه او نیز بر اساس تمایل خود با او برخورد می کند اما برای آن مربی و بازیکن خود به هیچ عنوان حکم محرومیت صادر نمی کند.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: در موضوع منشور اخلاقی اگر استناد ما به فوتبال دنیاست که این گونه برخورد درست نیست. اگر به آنچه خودمان صلاح می دانیم استناد می کنیم آن بحث دیگری است.

وی افزود: زمانی که چنین فضایی را در فوتبال کشور ایجاد می کنید آیا فکر نمی کنید که پرونده سازی و پاپوش درست کردن برای بازیکنان و مربیان در باشگاه ها ایجاد می شود.

وی با طرح این موضوع که کجای منشور اخلاقی می تواند خداپسندانه و ارشادی باشد گفت: کجای این منشور اخلاقی با دین و مرام ما مطابق است. من از فدراسیون فوتبال می خواهم که به این موضوع توجه کرده و نسبت به رفع مشکلات آن اقدام کند.

وی با اشاره به این موضوع که باشگاه ها مسئولیت تنبیه و برخورد با بازیکنان را دارند، گفت: من می پذیرم که فدراسیون فوتبال در این فوتبال کثیف وارد شده و نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کند. این ورود خوب است اما نباید منجر به خشکسالی شود. ما نباید فقط به خاطر یک خطا همه خوبی ها و کارهای درستی که یک بازیکن و یا یک مربی را انجام داده نادیده بگیریم و به گونه ای رفتار کنیم که آن مربی هیچ حسنی نداشته است.

وی با اشاره به این موضوع که باید با ناهنجاری ها برخورد شود افزود: متاسفانه یک بازیکن روی نادانی کار خطایی را مرتکب می شود و ما به جای ارشاد او می خواهیم او را زمین بزنیم و از بین ببریمش.

وی ادامه داد: در فوتبال ایران افرادی هستند که رفتاری هنرمندانه دارند که به نظر من باید از هالیود جایزه بگیرند و سئوال من از فدراسیون فوتبال این است که با این افراد چگونه باید برخورد شود.

وی با انتقاد از نحوه اجرای منشور اخلاقی تاکید کرد: این مسایل را برای حمایت از شخص خاصی نگفتم طرح این موضوع برای کل فوتبال بود اما سئوال من این است آیا ناهنجاری ها فقط برای فوتبال است؟ حرف من این است اینها بچه های همین اجتماع هستند و همه ما در همین اجتماع هستیم بهتر است به جای برخورد با کار فرهنگی زمینه ادامه مشکلات فرهنگی را فراهم نیاوریم.

وی در ادامه از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست در مقوله فرهنگی و اخلاقی برخی مسایل را با احتیاط بیان کنند و افزود: چطور انتظار دارید در فوتبال کشور برخی اتفاقات و مشکلات فرهنگی نباشد ما باید سعی کنیم اگر مشکلی هست آن را به حداقل برسانیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه از سوی فدراسیون فوتبال فلان بازیکن را صدا می زنند و به او تاکید می کنند که دیگر نباید سوار موتور شود. حال سئوال من این است که چرا نباید موتورسواری کند اگر تعداد سیلندر موتور او بالاست که باید مقامات با او برخورد کنند اگر افراد خاصی را پشت موتور خود می نشاند که باز هم وظیفه برخورد با آن بازیکن با مراجع دیگر است. دست آخر هم به آن بازیکن می گویند چهره ات را درست کن و بعد یک برگه به او می دهند که پایش یک حدیث نوشته شده است آیا با این نسخه مشکلات فرهنگی فوتبال کشور حل می شود؟

وی از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست در رفتار خود تجدید نظر کنند و افزود: نباید قداست یک بازیکن را پایین بیاوریم و او را مورد هجمه قرار دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه تصریح کرد: من در این باب منافعی ندارم و این مسایل را به صورت شفاف بیان می کنم که در جهت اصلاح آن گام برداشته شود.

وی در ادامه از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست با بهره گیری و همفکری با حقوقدانان، کارشناسان، جامعه شناسان و برخی اهالی فوتبال زوایای مختلف منشور اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد و پس از بحث و بررسی طولانی این منشور به گونه ای در آید که در رفع مشکلات فرهنگی به فوتبال کشور کمک کند.