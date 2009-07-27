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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

مسلمی به مهر خبر داد:

تأخیر در اعزام به حج دانشجویان نمونه/ سهمیه‌ها از ریاست جمهوری نرسید

تأخیر در اعزام به حج دانشجویان نمونه/ سهمیه‌ها از ریاست جمهوری نرسید

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تأخیر در اعزام دانشجویان نمونه کشوری امسال به حج عمره خبر داد و گفت: بودجه تامین شده اما سهمیه های اعزام از ریاست جمهوری به وزارتخانه اعلام نشده است.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعزام دانشجویان نمونه کشوری به حج عمره امسال با تأخیر مواجه شده است افزود: هزینه اعزام این دانشجویان از طرف وزارت علوم تأمین شده اما سهمیه آنها از ریاست جمهوری اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: هر ساله قول اعزام دانشجویان نمونه به حج عمره در دیدار با رئیس جمهوری مطرح می شد و آنها می توانستند در آن سال به همراه مادر و یا همسرشان به حج عمره اعزام شوند اما اعزام دانشجویانی که امسال به عنوان نمونه معرفی شدند تاکنون محقق نشده است.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: این سهمیه دو سال است که از طرف ریاست جمهوری به دانشجویان نمونه اعطا می شود.

به گزارش مهر، هر سال دانشجویان نمونه کشوری که بهترینهای آموزش، پژوهش و فرهنگ در سال قبل از آن بوده اند و معدل کل آنها بالاتر از 17 است با رئیس جمهور دیدار می کنند. از دو سال گذشته در این دیدار اعزام به حج عمره از طرف ریاست جمهوری به دانشجویان نمونه وعده داده می شود.

کد مطلب 918845

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