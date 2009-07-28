ارسال مقالات به جشنواره رضوی تا 45 روز مهلت دارد

حجت الاسلام علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تاکید بر اینکه زمان انتخاب آثار برگزیده این همایش 20 مهر ماه است، افزود: همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی پنجم آبان ماه سال جاری در این استان برگزار می شود.

وی در خصوص چگونگی برگزاری این همایش گفت: این همایش از سری برنامه های هفتمین جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا (ع) است که به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.

هاشمی اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (ع)، گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار است.

وی محور موضوعی این همایش را در بخش اصلی شامل اخلاق امام رضا (ع) از نگاه روایت ها، دینداری در پرتوی عمل در سیره امام رضا (ع)، بردباری و شکیبایی در سیره امام رضا (ع)، دین و اخلاق به عنوان دو عنصر جدایی ناپذیر در سیره امام رضا (ع)، انعکاس اخلاق و آداب رضوی در اینترنیت و رسانه، اخلاق و آداب رضوی در متون ادب فارسی، کتاب شناسی کودک با موضوع اخلاق و آداب رضوی، اخلاق و آداب رضوی به روایت اهل سنت و اخلاق و آداب زیارت امام رضا (ع) عنوان کرد.

وی بخش ویژه همایش شناخت اخلاق و آداب رضوی را الگوی صحیح مصرف در قرآن و سیره ائمه (ع) خواند و تصریح کرد: همزمان با مراسم اختتامیه این همایش از صاحبان آثار برگزیده با اهداء دیپلم افتخار، تندیس یادمان همایش و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تقدیر می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت بروشور همایش می توانند به پایگاه اینترنتی http:/// razavi-markazi.blogfa,com مراجعه کنند.