امسال جشن خودکفایی گندم در خراسان رضوی برگزار می شود

رضا خوش‌بزم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: باتوجه به بهبود شرایط اقلیمی در استان، امسال جشن خودکفایی گندم را در استان برپا خواهیم کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: قیمت مصوب خرید گندم توسط دولت 305 تومان برای هر کیلوگرم است و خرده مالکانی که گندم خود را به تعاونی‌های تولید تحویل می‌دهند، ظرف دو تا سه روز پول خود را دریافت می‌کنند و قیمت تحویل گندم در سیلو با تعاونی‌های تولید یکسان است.

وی گفت: توسعه باغات دیم در زمین‌های شیب‌دار و توسعه گلخانه‌ها از اولویت‌های این نهاد است.

خوش‌بزم گفت: در سال گذشته 300 هکتار باغات دیم در اراضی شیب‌دار در استان انجام گرفته است و استان در حال حاضر فعالیت خود را بر روی دو محصول بادام و انگور متمرکز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هر شهرستان به هر میزانی که توانمندی اجرایی و متقاضی در زمینه‌هایی که برای شهرستان و استان توجیه دارد، داشته باشد، سازمان جهاد کشاورزی حاضر به تامین مایحتاج آن است.