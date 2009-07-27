  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "پنجره" فردا ششم مردادماه در رادیو ایران با اعظم بروجردی دبیر جشنواره سراسری تئاتر بانوان گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 9:55 به گویندگی شهین مهین‌فر روی آنتن رادیو ایران می‌رود. ششمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان پائیز امسال برگزار می‌شود.

ـ علاقمندان به شنیدن موسیقی اصیل ایرانی می‌توانند ششم مرداد با رادیو ایران همراه شوند.

ـ برنامه "با خانواده در کنار هم" ششم مردادماه ساعت 10:15 با موضوع فداکاری مادران از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "این یک برنامه خانوادگیست" ششم مردادماه ساعت 17:30 در رادیو ایران به موضوع مثبت‌اندیشی می‌پردازد.

ـ برنامه "روزنه" ششم مردادماه ساعت 9 صبح در رادیو ایران درباره ارزش غذایی ماهی می‌گوید.

ـ برنامه "پلاسما" ششم مردادماه در رادیو جوان با حضور حسین بشارتی کلایه به موضوع بیولوژی خاک می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" ششم مردادماه ساعت 8:15 در رادیو سلامت به موضوع افسردگی در کودکان می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" ششم مردادماه ساعت 17:30 در رادیو سلامت به مضووع عملکرد بیمارستان محک می‌پردازد.

کد مطلب 918848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها