اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 9:55 به گویندگی شهین مهین‌فر روی آنتن رادیو ایران می‌رود. ششمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان پائیز امسال برگزار می‌شود.

ـ علاقمندان به شنیدن موسیقی اصیل ایرانی می‌توانند ششم مرداد با رادیو ایران همراه شوند.

ـ برنامه "با خانواده در کنار هم" ششم مردادماه ساعت 10:15 با موضوع فداکاری مادران از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "این یک برنامه خانوادگیست" ششم مردادماه ساعت 17:30 در رادیو ایران به موضوع مثبت‌اندیشی می‌پردازد.

ـ برنامه "روزنه" ششم مردادماه ساعت 9 صبح در رادیو ایران درباره ارزش غذایی ماهی می‌گوید.

ـ برنامه "پلاسما" ششم مردادماه در رادیو جوان با حضور حسین بشارتی کلایه به موضوع بیولوژی خاک می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" ششم مردادماه ساعت 8:15 در رادیو سلامت به موضوع افسردگی در کودکان می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" ششم مردادماه ساعت 17:30 در رادیو سلامت به مضووع عملکرد بیمارستان محک می‌پردازد.