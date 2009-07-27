فرنگی کاران نوجوان ایران صبح سه شنبه به هند می روند

به گزارش خبرنگار مهر، با بازگشت دوباره محمد بنا به تیم ملی کشتی شاهد حضور خلیل رشید محمدزاده مربی سازنده تهرانی در تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان بودیم وی که کارنامه درخشانی در این رده سنی در کارنامه خود دارد از سال گذشته چندین مرحله اردو را برای اردونشینان تدارک دید و تیم ایران در تورنمنت های بین اللملی آذربایجان و روز جهانی کودک نیز شرکت کرد و پس از آن با برگزاری یک اردو تکلیف ترکیب تیم ایران مشخص شد.

فرنگی کاران نوجوانان که امسال برای باز پس گیری عنوان قهرمانی آسیا راهی شهر پونه هند می شوند بسیار امیدوارند ناکامی سال گذشته در کسب عنوان سومی آسیا را جبران کنند.

تیم ایران عصر امروز(دوشنبه) آخرین تمرین کشتی خود را در شهریار برگزار می کند و کشتی گیران صبح روز سه شنبه راهی شهر پونه هند شده و روز جمعه 9 مردادماه نیز به مصاف نوجوانان قاره کهن روند.

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی بشرح زیر است:

42 کیلوگرم: رامین طاهری

46 کیلوگرم: محمد غلامی

50 کیلوگرم: مهرداد مردانی

54 کیلوگرم: بهنام مرادی

58 کیلوگرم: علی یوسفی کیا

63 کیلوگرم: مهرداد بهرامی

69 کیلوگرم: مهدی زیدوند

76 کیلوگرم: پیمان کاردگر

85 کیلوگرم: سامان نوروزی

100 کیلوگرم: مهدی پورشیخ

سرمربی: خلیل رشید محمدزاده

مربیان: عزیز ناقوسی- مجید جهاندیده- محمد جواد دیلمی- بهمن طیبی

سرپرست: حسام‌الدین جعفری