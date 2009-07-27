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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

لیگ برتر فوتبال عربستان از 27 مردادماه آغاز می شود

لیگ برتر فوتبال عربستان از 27 مردادماه آغاز می شود

مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان از روز سه شنبه 27 مردادماه سالجاری آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان با حضور 12 تیم از روز سه شنبه 27 مردادماه آغاز می شود. الاتحاد مدافع عنوان قهرمانی لیگ عربستان در هفته اول این مسابقات به دیدار الفتح می رود که به تازگی از یک دسته پایین تر به لیگ برتر عربستان صعود کرده است.

برنامه هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان به شرح زیر است:
سه شنبه - 27/5/88
* الاهلی - الرائد
* الفتح - الاتحاد
چهارشنبه - 28/5/88
* النصر - الحزم
* القادسیه - الهلال
* الوحده - الاتفاق
* نجران - الشباب

کد مطلب 918851

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