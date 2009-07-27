کنترل مسافران مشکوک به آنفلوانزای نوع A در واحدهای قرنطینه تشدید شد

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزای نوع A در کشور به خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت با ایجاد واحد قرنطینه در فرودگاههای بین المللی و همچنین مرزهای کشور، تلاش کرده نسبت به شناسایی مسافران مبتلا به این بیماری اقدام کند.

آخرین آمار وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به این بیماری در کشور، تا روز یکشنبه چهارم مرداد ماه جاری 23 نفر بوده است که 19 نفر آنان از زائران حج عمره بوده اند.

دکتر محمدمهدی گویا افزود: به منظور پیشگیری از گسترش این بیماری به هموطنان به ویژه کسانی که از سفر حج عمره به کشور بازگشته اند، توصیه می کنیم از دست دادن و روبوسی با افراد خودداری کنند. همچنین، استفاده از دستمال هنگام عطسه و شستن دستها پس از تماس با اشیاء فرد مبتلا ضروری است چرا که ویروس این بیماری تا 2 ساعت بر روی اشیاء زنده باقی می ماند.

سازمان جهانی بهداشت با اعلام اینکه 160 کشور دنیا درگیر ویروس آنفلوانزای خوکی شده اند، اعلام کرد: تعداد مبتلایان به این بیماری در دو سال آینده ممکن است به دو میلیارد نفر برسد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از ابتلا به ذات الریه به عنوان شایع ترین عارضه آنفلوانزای خوکی نام برد و گفت: به این منظور موارد ذات الریه را در تمام بیمارستانهای کشور بررسی می‌کنیم.

تب بالا به مدت بیش از سه روز به ویژه اگر حال عمومی بیمار بد باشد به طوری که نیاز به مراقبت و بستری داشته باشد، تنگی نفس، درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، استفراغ شدید یا مداوم، از علائم ابتلا به آنفلوانزای نوع A است. البته در بعضی از موارد بیمار دچار فرمهای شدید بیماری می ‌شود که با ناراحتی و اختلالات شدید تنفسی همراه است که نیاز به بستری در بیمارستان دارد و چنانچه به موقع به بیمار رسیدگی نشود، ممکن است جان خود را از دست بدهد.

سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت آنفلوانزای خوکی در جهان پیش بینی کرد که طی دو سال آینده 2 میلیارد نفر به این بیماری مبتلا شوند.