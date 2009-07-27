تدوین ساختار جدید برای ستاد و مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آیین نامه با هدف تقویت ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و متناسب با نیازهای جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین شده است.

وی اضافه کرد: تسهیلات این آیین نامه شامل فرزند و همسر شهید، مفقودالاثر، آزاد، جانبازان 25 درصد و بالاتر، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت، جانبازان با حداقل 10 درصد جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و رزمندگان با حداقل سابقه حضور داوطلبانه 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در جبهه می شود.

حسینی نژاد یکی از مهمترین بخشهای این آیین نامه که به تقویت این ادارات کمک می کند را ارکان و تشکیلات آن برشمرد و گفت: دو رکن "ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی" و "مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی" بر اساس این آیین نامه در دانشگاهها ایجاد شده است که هم رئیس دانشگاه و هم بخش آموزش توجه مناسبی به این گروه از دانشجویان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی ترکیبی متشکل از رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و دانشجویی، مدیرامور آموزشی، یک نفر از اساتید مشاور و دو نفر از نمایندگان دانشجویان به همراه رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مدیر امور دانشجویان بنیاد و مدیر اداره آموزش بنیاد دارد.

مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت اضافه کرد: علاوه بر این موضوع "مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی" نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که زیر نظر مستقیم معاونت آموزشی دانشگاه و بر اساس قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: ستاد موظف به تشکیل سالانه حداقل چهار جلسه است اما مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی در دانشگاه مستقر می شود. مدیر باید با پیشنهاد رئیس دانشگاه و با تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت انتخاب و زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت می کند.

حسینی نژاد با اشاره به وظایفی که برای مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی تعریف شده است به مهر گفت: این مدیر باید حتی المقدور از اعضای هیئت علمی که سابقه ایثارگری داشته و آشنا به مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده، انتخاب شود و این مدیر عضو کمیسیون موارد خاص، شورای آموزشی، شورای فرهنگی، کمیته انضباطی و کمیته نقل و انتقالات دانشگاه با حق رای خواهد بود.