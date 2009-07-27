آسیبهای اجتماعی در کرمان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زهرا لری شامگاه یکشنبه در جمع کارکنان بهزیستی کرمان اظهار داشت: سیاست کلی سیستم حرکت، ارائه عملکرد شفاف و آمار بدون اغراق که تنها بر اساس واقعیت استخراج شده است، می باشد.

وی گفت: ارائه آمار دقیق در راستای برنامه ریزی جهت رفع مشکلات اجتماعی بسیار تاثیرگذار است که هم اکنون نیز شاهد کاهش چشمگیر در بروز آسیبهای اجتماعی در استان هستیم.

لری با اشاره به تعامل با دستگاههای مرتبط با امور اجتماعی گفت: استفاده از نیروی تخصصی در این بخش همچنین استفاده از بخش خصوصی در بحث آسیبهای اجتماعی همچون کودکان خیابانی جایگاه امور اجتماعی بهزیستی کرمان را نسبت به سایر استانها ارتقاء داده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان اضافه کرد: تعریف حوزه تخصصی سازمان و اختصاص اعتبارات به معاونت های مختلف از اتلاف وقت جلوگیری خواهد کرد و کمک می کند تا برنامه های پیش بینی شده حوزه سریعتر به سرانجام برسد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در ادامه خاطرنشان کرد: عملکرد این حوزه در مقایسه با گذشته بهبود یافته و به جایگاه معنی داری رسیده ایم.

عباس صادق زاده گفت: در محیط کار بایستی اختلاف نظر فردی و سلیقه ها را پذیرفت و بر اساس نگاه کلی سیستم حرکت کرد.

وی افزود: باید با داشتن نگاه مثبت نسبت به کار خود و همکارانمان را در رسیدن به استقلال بخشی به جامعه هدف تلاش کنیم.