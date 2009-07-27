دادستان کل کشور به اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهم تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دری نجف آبادی در حاشیه نشست مسئولان قوه قضائیه در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در خصوص مطالبات خانواده زندانیان وقایع اخیر اظهار داشت با تاکید بر ضرورت تضمین حقوق متهم در فرآیند دادرسی گفت: مطابق قانون اساسی از جمله اصول 22- 23- 25- 27- 32- 34 و 35- 36- 37- 38 و 39 اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، حق استفاده از وکیل مدافع و معاضدت قضائی، علنی بودن دادرسیها، منع شکنجه و اقرار به اجبار و تفتیش عقاید و ... بدرفتاری از جمله موازین مسلم حقوقی و تضمینات قانونی در جهت تامین حقوق متهم است. همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان 8 ماده امام(ره) باید مورد عنایت قرار گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی گفت: مطابق اصل38 قانون اساسی سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع بوده بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می شود.اجبارمتهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسئله، حقوق متهم پایمال شود. در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد وصرفاً شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه نماییم، فرض برائت متهم را پذیرفته ایم.

دری نجف آبادی افزود: به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضائیه کمیته 3 نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه های ذیربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی و غربالگری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمین به محاکم به منظور رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط تاکید گردید.

دادستان کل کشور یادآورشد: به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضائی هرگونه فعل یا ترک مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم و هر نوع رفتار غیرقانونی ا مامورین دولتی و دست اندر کاران امر و ضابطین و ... موجب ضمانت کیفری و بعضاً مسئولیت مدنی خواهد بود و دادستان های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند ورزید.

وی در پایان ضمن توصیه بر وحدت و همدلی و هشیاری در برابر توطئه ها و نیز اطاعت از رهبری و فضای محبت و خدمت و تلاش در راه عزت و اعتلای نظام اسلامی و یاس دشمنان اسلام و قرآن تاکید نموده و از همه فرزندان فداکار خمینی کبیر (رض)خواست تا بار دیگر دست برادری و محبت در دست یکدیگر داده و امن بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلام و یاس و ناامیدی دشمنان اسلام و قرآن و آمریکا و صهیونیسم گردند و بدانند که خداوند با ماست که هر کس با خدا باشد خدا با اوست.

دری نجف آبادی گفت: مسئولیت شرعی و قانونی همه ما بسیار سنگین است و باید در برابر ریز و درشت اعمال خود پاسخگو باشیم و مسئولان قضائی باید بر کلیه امور مربوط نظارت و اشراف داشته باشند و هرگونه سهل انگاری و یا قصور و تقصیر از هیچ کسی پذیرفته نخواهد شد.

وی گفت: حفظ نظام اسلامی و وحدت و انسجام ملی و حرکت و کرامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران وظیفه همه ماست.