9 میلیارد ریال برای خودکفایی مددجویان کمیته امداد گلستان تخصیص یافت

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال جاری 203 سهمیه برای اشتغال مددجویان فارغ التحصیل در استان داشته و امیدواریم روزی برسد تا مددجویان تحت پوشش نیازمند حمایت این نهاد نباشند.

وی اظهار داشت: در چهار سال اخیر 13 هزار و 123 شغل برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان ایجاد شد و از این تعداد 668 طرح اشتغالزا سال گذشته در استان اجرا و برای تعدادی مددجویان شغل ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای خوداشتغالی اعتماد به نفس بین مددجویان ایجاد می کند و باعث خروج فرد از انزوا و احساس خودباوری را افزایش می دهد.

به گفته حاجی اکبری، در ارائه طرحهای اشتغالزا 120 تنوع شغلی وجود دارد و مددجویان تحت پوشش این نهاد در بخش دامداری 20 میلیون لیتر شیر استان را تولید می کنند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در راستای اجرای طرح کارورزی که از سال قبل آغاز شد، 94 نفر مددجو فارغ التحصیل و دانش آموخته به واحدهای کاروزی معرفی شدند و حقوق دریافت می کنند.

وی به ازدواج مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته برای هزار و 832 مددجوی تحت پوشش این نهاد جهیزیه تامین شد و به خانه بخت رفتند.

بیش از 50 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد گلستان قرار دارند.