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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

المپیک هنرهای رزمی/

کاروان ورزشی ایران چهارشنبه به تایلند می رود / آغاز رقابت ها از یکشنبه آینده

کاروان ورزشی ایران چهارشنبه به تایلند می رود / آغاز رقابت ها از یکشنبه آینده

کاروان ورزشی ایران در هفت رشته رزمی برای حضور در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا چهارشنبه شب راهی تایلند می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا از دوم  آگوست (یکشنبه 11 مردادماه) در 9 رشته تکواندو ، کاراته ، ووشو ، کیک بوکسینگ ، موی تای ، جودو ، کوراش ، جوجیتسو و پنک سیلات در شهرهای مختلف تایلند آغاز خواهد شد.

کاروان ورزشی ایران با هدف حضور در این مسابقات  چهارشنبه شب تهران را به مقصد بانکوک ترک خواهد کرد. ایران به غیر از رشته های پنک سیلات و کیک بوکسینگ در سایر رشته ها حضور خواهد داشت.

سفر کاروان ورزشی ایران در حالی انجام می شود که کمیته برگزاری این مسابقات تاکنون برنامه مسابقات را به طور کامل اعلام نکرده است.

براساس اخبار منشتر شده تایلند از هفته گذشته تدابیر شدید امنیتی را در مرزهای ورودی این کشور به منظور مقابله با بیماری آنفولانزای خوکی اتخاذ کرده است. در فرودگاههای این کشور نفراتی که برای حضور در این رقابتها وارد تایلند می شوند تحت نظر هستند.

بر اساس جدولی که سایت رسمی مسابقات منتشر کرده است برنامه زمانبدی رقابتهای مختلف به این شرح می باشد:

 * تکواندو: دو تا پنجم آگوست(11 تا 14 مردادماه) ورزشگاه "هوامارک"

* کاراته: ششم تا هشتم آگوست (15 تا 17 مردادماه) ورزشگاه "هوامارک"  

* موی تای: دوم تا هفتم آگوست(11 تا 16 مردادماه)  ورزشگاه "نیمتبوتر"

* جودو: دوم و سوم آگوست (11 و 12 مردادماه) مرکز جوانان بانکوک 

* جوجیتسو: چهارم تا ششم  آگوست (13تا 15 مردادماه) مرکز جوانان بانکوک 

* کوراش: ششم تا هشتم آگوست (15 تا 17 مردادماه )مرکز جوانان بانکوک 

* ووشو: پنجم تا هشتم آگوست( 14 تا 17 مردادماه) مدرسه ورزشهای رزمی شهر سوفانبوری 

کد مطلب 918870

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