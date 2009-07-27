بیانیه خانه موسیقی در دفاع از استاد شجریان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه هیئت مدیره خانه موسیقی بدون ذکر نام هیچ رسانه ای از برخورد هتاکانه برخی از نویسندگان نسبت به وارد کردن اتهام به رئیس شورای عالی خانه موسیقی گله کرده است. متن این بیانیه چنین است: "متعاقب رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر مردم با فرهنگ و فهیم ایران متاسفانه یکبار دیگرشاهد هتاکی برخی قلم به دستان مغرض به اهالی فرهنگ بودند و این بار جناب آقای محمدرضا شجریان، این نگین هنر و استاد اسطوره ای موسیقی اصیل کشور مورد تهاجم وهتک حرمت قرارگرفت.



هجوم این عوامل ضد فرهنگ و بستن افترا و اتهام واهی به هنرمندی که به واقع در قلب همه ایرانیان فرهنگدوست در سراسر دنیا جای دارد به نوعی اهانت و گستاخی به همه ایرانیان اهل علم و فرهنگ قلمداد می شود که باید به شدت از سوی مراجع ذیصلاح با آن برخورد شود.



نویسندگان و پرونده سازان که اندیشه ای جز تضغیف و تحلیل فرهنگ ملی ایران و تحقیر هنرمندان وبزرگان علم و اندیشه و هنر را در سر نمی پرورانند استاد شجریان را به خاطر استیفای حقوق حقه خود با زشت ترین الفاظ و بدترین اتهامات مواجه کردند.



خطاب قراردادن رئیس شورای عالی خانه موسیقی ( عالی ترین شورای تخصصی هنر موسیقی در کشور) به عنوان مهره استعمار و وطن فروش اتهام بزرگی است که نه تنها ایشان و دیگر اعضای برجسته این شورا بلکه شأن وجایگاه طیف گسترده ای از شاگردان، هنرجویان و همچنین هزاران عضو نهاد مدنی خانه موسیقی را نیز ملکوک کرده و موجبات رنجش ومشوه جلوه دادن فعالیتهای فرهنگی این نهاد را فراهم آورده است.



حفظ و صیانت ازحریم و حقوق اولیه هنرمندان خدوم و تاثیرگذار که چراغ عمر خود را در راه اعتلای فرهنگ وهنر این مرز و بوم بر افروخته اند از وظایف اصلی و اساسی همه کارگزاران و مسئولان کشور و بویژه اصحاب رسانه ها به شمار می رود و حال آنکه استاد محمدرضا شجریان و خدمات او چنان بسیط و گسترده و چنان تابناک و درخشان است که نیاز به هیچ شرح و توضیح اضافی ندارد.



خانه موسیقی ضمن ابراز تاسف از توهین و افترایی که به ریاست شورای عالی و مآلا به جامعه هنر موسیقی کشور وارد شده است از مسئولان می خواهد موضوع را رسیدگی و با برخورد مقتضی با این روند ضد فرهنگ زخم اتهامات وارده به این هنرمند برجسته و هزاران هزار هنرمند عضو خانه موسیقی را التیام بخشند.