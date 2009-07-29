احتمال حضور یک ایرانی در بوندس لیگای آلمان/ استکی در تست "گومرزباخ"

به گزارش خبرنگار مهر، هندبال ایران طی چند سال گذشته شاهد حضور اولین هندبالیست های خود چون ظهرابی، صفری، هانی زمانی و غیره در رقابتهای لیگ کشورهای عربی(کویت، قطر، عربستان و عمان) بود و به تازگی یک باشگاه آلمانی برای حضور یک ایرانی ابراز تمایل کرده است.

الله کرم استکی با داشتن 21 سال 36 بازی ملی انجام داده و به عنوان نخستین هندبالیست کشورمان برای انجام تست های آمادگی جسمانی و شرکت در یک تورنمنت داخل کشوری در بوندس لیگای آلمان راهی این کشور شده و موفق شده با قرار گرفتن در رتبه دوم تست آمادگی جسمانی شانس خود برای پیوستن به لیگ هندبال آلمان را افزایش دهد.

سایت باشگاه "گومرز باخ" آلمان در گزارشی از احتمال پیوستن این هندبالیست جوان ایرانی به تیم چهارم بوندس لیگا خبر داده است. در این گزارش آمده است:

"مسئولان باشگاه فیلم بازیهای این هندبالیست ایرانی را در جام ملتهای آسیا در اصفهان(1386) دیده اند و با تحلیل مناسب از وی برای حضور در مرحله تست گیری دعوت بعمل آورده اند."

در این گزارش آمده است " لیگ آلمان با حضور 18 تیم با نام بوندس لیگا پرقدرت ترین لیگ هندبال جهان است. این باشگاه هم اکنون در رده چهارم جدول رده بندی این لیگ قرار دارد و در صورتی که الله کرم استکی به این تیم بپیوندد شاهد حضور اولین ایرانی در این تیم هستیم. "

در ادامه این مطلب سایت باشگاه گومرز باخ آلمان گفتگویی با الله کرم استکی انجام داده است.

استکی با ابراز خرسندی از حضورش در این باشگاه مطرح آلمانی می گوید: " من خیلی خوشحال هستم که در باشگاه گومرز باخ آلمان حضور دارم. من به عنوان اولین بازیکن ایرانی در اینجا بازی می کنم. البته راه بسیاری پیش روی من قرار دارد و قرار است مدتی در این باشگاه تمرین کنم. امیدوارم بتوانم نظر مسئولین این باشگاه مطرح آلمانی را جلب کنم. "

داوود توکلی رئیس کمیته داوران آسیا و عضو کمیته داوران فدراسیون جهانی هندبال حضور این بازیکن را در بوندس لیگای آلمان تحولی نو در آینده این رشته در کشورمان قلمداد می کند و می گوید:" استکی به همراه سه بازیکن دیگر از مونته نگرو، فرانسه و صربستان برای انجام مراحل تست به این باشگاه آلمانی دعوت شده است. قرار است این بازیکن با گذراندن چند ماه تمرین و همراهی کردن این تیم در چند مسابقه ارزیابی شود. "

وی در این مورد خاطرنشان کرد:" باشگاه "گومرزباخ" آلمان یکی از پرسابقه ترین تیم های بوندس لیگای این کشور بوده و دارای 14 بار عنوان قهرمانی لیگ داخلی هندبال این کشور و سه بار نیز قهرمان لیگ هندبال اروپا بوده است. این تیم دارای یکی از قدیمی ترین انیستیتوهای هندبال در آلمان بوده و نزدیک به 27 تیم را در رده های مختلف هدایت می کند. این تیم مشهور به بایرن مونیخ هندبال آلمان است. "

الله کرم استکی هندبالیست تیم ملی جوانان ایران در حالیکه قرار است 11 مرداد ماه عازم رقابتهای قهرمانی جهان در مصر شود این روزها در کشور آلمان به سر می برد. مسابقات قهرمانی جوانان جهان تا 28 مرداد ماه دنبال می شود و این در حالی است که رقابتهای بوندس لیگای آلمان از نیمه شهریور ماه آغاز می شود.

توکلی در خصوص قطعی بودن یا نبودن پیوستن استکی به این باشگاه آلمانی هم گفت:" باشگاه های اروپایی قوانین خاص خودشان را دارند و تا زمانیکه استکی تمامی مراحل تست گیری و مسابقات را طی نکرده و مذاکرات فنی هم صورت نگیرد هیچ پاسخ روشنی نخواهند داد. با این وصف ما باید مدتی برای گرفتن پاسخ نهایی صبر کنیم. در کنار آن در صورت پذیرفتن استکی باید مقدمات انتقال وی از باشگاه سپاهان به این باشگاه اروپایی صورت بگیرد. "

باشگاه" گومرزباخ" آلمان پیش این از سه بازیکن دیگر از کشورهای آسیای شرقی استفاده کرده است که مطرح ترین آنها ستاره تیم ملی کره بوده که این بازیکن عنوان بهترین گل زن جهان را 11 سال در کارنامه خود ثبت کرده بود.